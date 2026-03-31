Produktionssamordnare Utrikes till Försvarsmakten
2026-03-31
Vill du ta nästa steg i karriären och samtidigt bidra till ett säkrare samhälle? Hos oss får du en möjlighet att använda din kompetens inom konferenser i en verksamhet med ett viktigt samhällsuppdrag.
Om Oss
Försvarsmaktens logistik (FMLOG) ansvarar för logistikstöd till förband, skolor och centra inom Försvarsmakten - nationellt och internationellt. Inom FMLOG finns Försvarsmaktens Transportenhet med funktionsledningsansvar för transporttjänsten inom Försvarsmakten samt med uppgift att koordinera genomförandet av Försvarsmaktens strategiska och operativa transporter av såväl personal, materiel som hela förband. Transporter sker bland annat som flygtransport, sjötransport, landsvägs- och järnvägstransporter, såväl inom som utom riket.
Om Avdelningen
Inom Försvarsmakten finns två avdelningar som bokar Försvarsmaktens resor, FM Res i Boden och Insats Resor i Stockholm. Produktionssamordnare Utrikes kommer att samordna och utveckla utrikesreseverksamheten ur ett helhetsperspektiv kopplat mot mot båda funktionerna.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
Driver och projektleder utvecklingen av Försvarsmaktens reseverksamhet med särskilt fokus på utrikesresor. Säkerställer hög kvalitet och regelefterlevnad genom att ansvara för att bokningar genomförs enligt gällande avtal, regelverk och säkerhetskrav. Arbetet sker tvärfunktionellt i nära samverkan med chefer, inköp och externa leverantörer för att skapa effektiva och hållbara lösningar. Identifierar proaktivt utvecklingsområden, omsätter behov till konkreta initiativ och driver implementeringen av förbättringar som stärker verksamhetens effektivitet och kvalitet.
KRAV
• 3 årig gymnasieutbildning
• Track eller motsvarande (Amadeus) utbildning
• Minst 3 års erfarenhet av alla förekommande uppgifter på affärsresebyrå
• Mycket god förmåga att uttrycka sig tal och skrift på svenska och engelska
• Dokumenterad god förmåga i projektmetodik
• Erfarenhet av att leda andra utan att vara chef
Vi söker dig som är självgående och tar stort eget ansvar för dina arbetsuppgifter. Du har en naturlig ledarförmåga och trivs i en roll där du får leda, utbilda och driva arbetet framåt. Som person är du engagerande och har lätt för att motivera och skapa delaktighet hos andra. Du är lösningsorienterad och har en god förmåga att identifiera behov samt arbeta strukturerat och målinriktat för att uppnå resultat. Vidare är du kommunikativ och inger förtroende, vilket gör att du skapar goda samarbeten både internt och externt.
Vi ser också att du har förmågan att arbeta utifrån givna direktiv och kan styra ditt arbete mot uppsatta mål med bibehållen kvalitet och struktur.
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
MERITERANDE
• Van att leda, utbilda och vara drivande i verksamhetsutveckling
• Erfarenhet av upphandling inom resebranschen
• Goda kunskaper gällande samordning och koordinering av parallella uppdrag
• Erfarenhet av att strukturera och utforma rutiner för arbetslaget
• IATA behörighet
• Kunskap i system såsom Linkonline och ekonomisystem
För att myndighetens uppdrag ska vara framgångsrikt förutsätts att alla medarbetare uppträder enligt den värdegrund som finns. Försvarsmaktens värdegrund slår vakt om alla människors lika värde, rättvisa och jämlikhet och främjar demokrati och mänskliga rättigheter (läs mer på www.forsvarsmakten.se).Övrig information
Anställningsform: Tillsvidare. Försvarsmakten tillämpar sex månaders provanställning för dig som inte är anställd i myndigheten.
Sysselsättningsgrad: Heltid
Arbetsort: Stockholm
Civil befattning
Resor förkommer i tjänsten.
Tillträdesdatum enligt överenskommelse.
Upplysningar om befattningen och rekryteringsprocessen
Välkommen att kontakta rekryterande chef Johann Strick.
Fackliga företrädare
OFR/O Peter Andersson
OFR/S Håkan Antonsson/Stina Gustavsson
SEKO Eva-Britt Steen
SACO Magdalena Sewall
Samtliga nås via växeln, tfn 08-788 75 00.
Ansökan
Välkommen med din ansökan senast 2026-04-30. Din ansökan ska innehålla CV samt ansökningsbrev där du motiverar varför du är lämpad för denna befattning.
Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
• -------------------------------------------------------
Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:
FMLOG stödjer krigsförband i att utföra sina uppgifter i alla beredskapsnivåer. Vi bidrar till ökad uthållighet genom att planera, förrådshålla, leverera och samordna behovet av förnödenheter och transporter.
FMLOG:s unika kompetens med civil och militär expertis bidrar till leveranssäkerhet och tillgänglighet.
Tillsammans tillser vi att Försvarsmaktens operativa förmåga nationellt och internationellt bibehålls.
I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård samt bra balans mellan arbete och privatliv.
En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.
Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.
