Produktionssamordnare till kommunikationsavdelningen
Uppsala kommun, Kommunikation / Marknadsföringsjobb / Uppsala Visa alla marknadsföringsjobb i Uppsala
2025-11-13
Välkommen till kommunledningskontoret. Här jobbar du tillsammans med medarbetare på avdelningar för kommunikation, hr, it, ekonomi, upphandling och fastighet samt avdelningarna kvalitet och planering, hållbarhet, trygghet, säkerhet och beredskap, samt kansli. På kommunledningskontoret ligger även organisationerna för näringsliv och destination samt gemensam service. Kommunledningskontoret är länken mellan våra förtroendevaldas beslut och kommunens alla verksamheter. Vårt uppdrag är bland annat att samordna och driva övergripande frågor inom demokrati, samhälls- och näringslivsutveckling samt ekologisk och social hållbarhet.
Är du van att vara den som driver en produktion eller ett projekt framåt och låter andra ägna sig åt de mer kreativa delarna i kommunikationsarbetet? Är du dessutom intresserad av samhällsutveckling och gillar att arbeta tillsammans, nyskapande och vill göra skillnad - då kan detta vara något för dig!
Uppsala kommun har en gemensam kommunikationsavdelning som stödjer kommunens förvaltningar och verksamheter i både det strategiska och det praktiska kommunikationsarbetet. Inom kommunikationsavdelningen finns kompetenser inom en rad områden såsom kommunikationsstrategi, rådgivning, press, sociala medier, film, webb och grafisk form.I den här rollen är ditt huvudsakliga uppdrag är att stödja kommunikationsuppdrag inom stadsbyggnadsförvaltningen. Som medarbetare på kommunikationsavdelningen har du din hemvist i vårt fina stadshus i centrala Uppsala.
Ditt uppdrag
Som produktionssamordnare arbetar du med att projektleda och koordinera större och mindre produktioner inom kommunikationsområdet. Just nu söker vi dig som kan hålla ihop all typ av produktion av kommunikation inom stadsbyggnadsförvaltningens verksamhet. Det kan exempelvis handla om framtagande av kommunikation kring byggen, såsom det aktuella bygget av spårväg, där det behövs produceras skyltar, pressmeddelanden, hemsidor, forum för medborgardialog med mera.
Det är ofta komplexa processer som behöver samordnas med flera intressenter både internt och externt, t ex olika kollegor inom stadsbyggnad och kommunikation, tryckerier, uppdragsgivare, leverantörer med flera.
Din uppgift är att hålla ihop dessa processer, säkerställa att de går framåt enligt plan, ha löpande avstämningar, koordinera resurser och hantera eventuella utmaningar på vägen. Du ansvarar för att produktionen sker effektivt, med rätt kvalitet, inom tidplanen samt för tillhörande administration. Du ansvarar för att sammanställa och redovisa uppdragen. Till din hjälp finns många kunniga kollegor på kommunikationsavdelningen. Du rapporterar till enhetschef för kommunikation stadsbyggnad.Publiceringsdatum2025-11-13Bakgrund
Vi söker dig med erfarenhet från en liknande roll, t ex som produktionsledare eller projektledare inom kommunikationsområdet, vilket innebär att du har vana av att leda ett team. Vidare har du:
• eftergymnasial utbildning inom media- och/eller kommunikationsområdet
• erfarenhet av att hantera stora flöden av kommunikationsuppdrag i ett planeringssystem
• god förståelse för kommunikationsområdet
• kunskap i användning av kommunikationsplaner
Har du erfarenhet som produktionsledare på kommunikations- eller reklambyrå är det meriterande. God svenska i tal och skrift är ett krav.
Du är en person som prioriterar, planerar och agerar med fokus på att nå uppsatta mål. Samtidigt är du mån om att arbeta bra med andra människor och har förmågan att lyssna, kommunicera och lösa eventuella konflikter på ett konstruktivt sätt. Du tar ansvar och är självgående. Att arbeta med komplexa frågor, analysera och lösa komplicerade situationer är något du gillar. Och så hoppas vi att du vill ha kul på jobbet :-)
Upplysningar
Har du frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen, kontakta: Magnus Dahlberg, kommunikationschef, tfn/sms 018-7271843. Alternativt Kajsa Angerdal, hr-specialist, 018-727 12 95
Fackliga företrädare:
Akademikerförbundet SSR, Camilla Ahlsén Hoff, 018-727 24 34
Akavia och Sacorådet, Jonny Eliasson, 018-727 22 12
DIK, Erik Boman, 018-72718 99
Kommunal, 010-442 82 10
Vision, Liselotte Ehn, 018-727 49 49
I din ansökan ska du ange medborgarskap. Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du också kunna styrka att du har ett giltigt arbetstillstånd eller är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd. Anställning kan ske först efter kontroll av arbetstillstånd, vilket krävs enligt utlänningsförordningen.? Ersättning
