Produktionssakkunnig - järnväg (banteknik)
Centio Consulting Group AB / Byggjobb / Luleå Visa alla byggjobb i Luleå
2026-05-04
, Boden
, Piteå
, Kalix
, Älvsbyn
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Centio Consulting Group AB i Luleå
, Boden
, Skellefteå
, Arvidsjaur
, Lycksele
eller i hela Sverige
Vi söker en produktionssakkunnig inom banteknik för kontraktsuppföljning av Södra Malmbanan till Trafikverket.
Uppdraget är ett konsultuppdrag med slutdatum 2026-10-31, med möjlighet till förlängning.
Tjänsten är på heltid och stationeringsorten är Boden eller Luleå.
Uppdraget innebär ett nära samarbete med kunden vilket ställer stora krav på flexibilitet och samarbetsförmåga.
Uppdraget
Som produktionssakkunnig inom banteknik arbetar du med kontraktsuppföljning i entreprenadskedet och bistår projektledningen i att säkerställa att entreprenaden genomförs enligt kontrakt, krav och gällande regelverk. Rollen innebär en oberoende funktion gentemot entreprenören med fokus på uppföljning, kontroll och tekniskt stöd i produktionen.Publiceringsdatum2026-05-04Dina arbetsuppgifter
Följa upp och bevaka entreprenadens genomförande
Vara tillgänglig för entreprenören i teknikfrågor gällande utförande
Säkerställa att beställda arbeten levereras enligt kontrakt
Bistå projektledningen i byggherreansvar och kravuppföljning
Upprätta kontrollprogram och kontrollplaner baserade på riskanalys
Genomföra byggplatskontroller och arbetsplatsbesök
Följa upp entreprenörens kvalitetsstyrning, kontrollprogram och riskhantering
Delta i besiktningar, syneförrättningar och ronder
Bereda underlag för ändrings- och tilläggsarbeten (ÄTA)
Medverka i möten såsom byggmöten och projekteringsmöten
Följa upp arbeten kopplade till ledningsägare
Verifiera att kontroller, provningar och verifieringar följer krav
Säkerställa att varor och produkter uppfyller kontraktskrav och standarder
Samla in och hantera underlag för relations- och förvaltningshandlingar
Rapportera observationer, risker och rekommendationer till projektledningen
Krav (OBS, obligatoriska)
Kunna uttrycka sig väl på svenska språket i både tal och skrift.
B-körkort.
Minst 3 års relevant arbetserfarenhet (ej äldre än 10 år) som byggledare eller i arbetsledande roll, exempelvis produktionsledare, arbetsledare, platschef eller motsvarande, inom järnvägsentreprenad med inriktning mot banteknik. Erfarenheten ska omfatta arbete inom ett eller flera av följande områden:
Spår- och växelarbeten
Avvattning, såsom diken och trummor
Byggplatsuppföljning och kontroll i produktion
Uppföljning av entreprenörers arbete enligt kontrakt, krav och regelverk
Kännedom om lagar och förordningar samt standarder och föreskrifter inom aktuellt område.
Krav på arbetserfarenhet gällande byte av spår och växlar.
Krav på arbetserfarenhet gällande avvattning (dikning och trumbyten).Om företaget
Centios övergripande mål är att vara ett konsultbolag som erbjuder smarta och hållbara lösningar som utvecklar samhället på ett positivt sätt.
Våra medarbetare erbjuds villkor som är anpassade för individen. Det innebär att arbetstider, arbetsomfattning, arbetsplats och kompetensutveckling så långt som möjligt anpassas utifrån medarbetarens behov.
Bland våra medarbetare hittar du engagerad personer som brinner för samhällsutveckling. Vi jobbar i små grupper där du kan bidra med dina erfarenheter samtidigt som du får ta del av andras kunskap och erfarenhet.
För oss är det viktigt med välmående och att hitta en sund balans mellan arbete och fritid. Därför har vi en nollvision mot stress och sätter trivsel och hälsa främst.
Läs gärna mer om oss på centio.se.
Vänligen skicka ditt CV på svenska.
Vi ser fram emot din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-11 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7675564-1979604". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Centio Consulting Group AB
(org.nr 559153-2907), https://centio.teamtailor.com
Trafikverket Förarprov (visa karta
)
972 42 LULEÅ Arbetsplats
Centio Jobbnummer
9889903