Produktionsrådgivare till Östersund, Sundsvall och Bollnäs
2026-04-01
Växa är ett ledande kunskapsföretag för lantbrukare med mjölk-, köttproduktion och växtodling. Genom den rådgivning och service vi säljer bidrar vi med ökad konkurrenskraft för svenskt lantbruk. Vår omsättning är drygt 560 miljoner kronor och vi har cirka 500 medarbetare fördelade på 27 driftsplatser över hela landet. Hållbarhet är centralt för oss, och våra kunder och Växa står för klimatsmart produktion och god djurhälsa.
Hos Växa får du utveckling - bra förmåner och engagerade kollegor. Tillsammans gör vi skillnad för våra kunder och medlemmar, och det märks!.
Produktionsrådgivare till Östersund, Sundsvall och Bollnäs
Publiceringsdatum 2026-04-01
Om tjänsten
Som produktionsrådgivare arbetar du aktivt med utveckling av lantbruksföretag med mjölk- och köttproduktion. Växas uppdrag är att tillhandahålla rådgivningstjänster inom foder, produktionsekonomi, djurvälfärd och management. Du kommer också att vara en del av vårt team inom Hållbarhet.
I arbetsuppgifterna ingår främst rådgivning ute hos våra kunder, framförallt mjölkföretag. Du är aktiv inom utveckling och stöd ute hos kund med utfodring, foderplanering, produktionsekonomi, logistik, vall, mjölkkvalitet, teknik och djurvälfärd. Du kommer också som en del av vårt hållbarhetsteam jobba med och forma framtidens hållbara lantbruk. En del av denna rådgivning kan ske genom det avtal vi har med Arla där vi har ett uppdrag att föreslå åtgärder för att minska gårdens klimatavtryck.
Övriga arbetsuppgifter kan vara att hålla kurser för lantbrukare, ansvara och delta i olika utvecklingsprojekt samt arbeta inom Greppa Näringen och andra upphandlade uppdrag från exempelvis Länsstyrelsen.
Tillsammans med Växa Sveriges övriga personal såsom husdjurstekniker, avelsrådgivare, djurhälsoveterinärer, företagsrådgivare, bygg- och växtodlingsrådgivare bildar vi team runt våra kunder för att utveckla deras företag.Profil
Vi söker dig som:
• Är Lantmästare, Husdjursagronom eller har motsvarande akademisk utbildning.
• Har goda kunskaper i svenska, tal och skrift
• Har B-körkort
Det är ett extra plus om du har:
• Praktisk erfarenhet från lantbruk
• Arbetat som rådgivare och/eller säljare i branschen.
• Kunskap inom företagsekonomi och eller grovfoderproduktion.
Vi lägger stor vikt vid din personliga drivkraft och söker personer med stort engagemang och förmåga att möta människor. Du har ett lokalt team att luta dig mot men vi förväntar oss att du tar egna initiativ, har ett sinne för ordning och reda och kan arbeta strukturerat. Arbetet är mycket självständig där du aktivt planerar dina kundbesök. Som person är du öppen och lyhörd med tydligt affärs- och kundfokus. Du har lätt för att skapa goda relationer och tycker om att samarbeta i team.
Vi erbjuder
Hos Växa får du kompetensutveckling, bra förmåner och engagerade kollegor samt en spännande roll med varierande arbetsuppgifter. Du får arbeta i ett dynamiskt team där vi tillsammans driver utvecklingen framåt. Du kommer till en arbetsplats med ett gott hjärta och mycket kompetens, hos oss får du utvecklas själv, samtidigt som du får bidra till och följa utvecklingen hos våra kunder.
Du får bra förmåner så som sjukvårdsförsäkring, friskvårdsbidrag, ett flexibelt arbetsliv och en individuellt anpassad kompetensutveckling. Att ha balans i livet är en självklarhet hos oss!Övrig information
Tjänsten är på heltid. Lön enligt överenskommelse.
Urval och intervjuer sker löpande, tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.
Välkommen med din ansökan! Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C9676". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Växa Sverige Ekonomisk fören Arbetsplats
Växa Sverige, Rådgivning & Företagande Kontakt
Regionchef Rådgivning & Företagande
Martina Westlund martina.westlund@vxa.se 010-471 05 84 Jobbnummer
9831635