Produktionsrådgivare till Lövsta Gotland
2025-11-11
Växa är ett ledande kunskapsföretag för lantbrukare med mjölk-, köttproduktion och växtodling. Genom den rådgivning och service vi säljer bidrar vi med ökad konkurrenskraft för svenskt lantbruk. Vår omsättning är drygt 460 miljoner kronor och vi har cirka 500 medarbetare fördelade på 27 driftsplatser över hela landet. Hållbarhet är centralt för oss, och våra kunder och Växa står för klimatsmart produktion och god djurhälsa.
Hos Växa får du utveckling - bra förmåner och engagerade kollegor. Tillsammans gör vi skillnad för våra kunder och medlemmar, och det märks!.
Produktionsrådgivare till Gotland
Som produktionsrådgivare arbetar du aktivt med utveckling av lantbruksföretag med mjölk- och köttproduktion. Vårt uppdrag är att tillhandahålla rådgivningstjänster inom foder, produktionsekonomi, djurvälfärd och management. Du kommer också att vara en del av vårt team inom Hållbarhet.
I arbetsuppgifterna ingår främst rådgivning ute hos våra kunder, framförallt på mjölkföretag. Du är aktiv inom utveckling och stöd ute hos kund med utfodring, foderplanering, produktionsekonomi, logistik, vall, mjölkkvalitet, teknik och djurvälfärd. Du kommer också som en del av vårt hållbarhetsteam jobba med och forma framtidens hållbara lantbruk. Denna rådgivning kommer till största delen att ske genom det avtal vi har med Arla där vi har ett uppdrag att föreslå åtgärder för att minska gårdens klimatavtryck.
Övriga arbetsuppgifter kan vara att hålla kurser för lantbrukare, ansvara och delta i olika utvecklingsprojekt samt arbeta inom Greppa Näringen och andra upphandlade uppdrag från exempelvis Länsstyrelsen.
Tillsammans med Växa Sveriges övriga personal såsom husdjurstekniker, avelsrådgivare, djurhälsoveterinärer, företagsrådgivare, bygg- och växtodlingsrådgivare bildar vi team runt våra kunder för att utveckla deras företag.
Vi söker dig som
• Är Lantmästare, Husdjursagronom eller har motsvarande akademisk utbildning.
• Har goda kunskaper i svenska, tal och skrift
• Har B-körkort
Vi lägger stor vikt vid din personliga drivkraft och söker personer med stort engagemang och förmåga att möta människor. Du har ett lokalt team att luta dig mot men vi förväntar oss att du tar egna initiativ, har ett sinne för ordning och reda och kan arbeta självständigt. Arbetet är mycket självständig där du aktivt planerar dina kundbesök.
Som person är du öppen och lyhörd med tydligt affärs- och kundfokus. Du har lätt för att skapa goda relationer och tycker om att samarbeta i team.
Det är ett extra plus om du har
• Praktisk erfarenhet från lantbruk
• Arbetat som rådgivare och/eller säljare i branschen.
• Kunskap inom företagsekonomi och eller grovfoderproduktion.
Vi erbjuder
En spännande tjänst på heltid eller enligt överenskommelse, med placering på Grönt Centrum, Romakloster. Lön enligt överenskommelse.
Möjlighet att arbeta i ett dynamiskt team där vi tillsammans driver utvecklingen framåt.
För mer information om tjänsten är du välkommen att kontaktaRegionchef Rådgivning & Företagande Öst: Nilla Henning 010-471 05 37Facklig kontaktperson: Pernilla Olsson, Akademikerna, 010-471 07 35
Ansökan senast 2025-12-07
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-07
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C6839". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Växa Sverige Ekonomisk fören Arbetsplats
Växa Sverige, Rådgivning & Företagande Kontakt
Regionchef Rådgivning & Företagande
Nilla Henning nilla.henning@vxa.se 010-471 05 37 Jobbnummer
9599973