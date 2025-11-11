Produktionsplanerare Tvärbanan Kistagrenen - Stockholm
Produktionsplanerare - Tvärbanan Kistagrenen
Vi söker nu en Produktionsplanerare till ett av Stockholmsregionens mest betydelsefulla infrastrukturprojekt - Tvärbanan Kistagrenen. Ett uppdrag för dig som vill bidra till hållbar stadsutveckling och effektiv kollektivtrafik.
Om uppdraget
Som Produktionsplanerare får du en central roll i arbetet med att planera och följa upp produktionen för den nya spårvägssträckan mellan Norra Ulvsunda och Helenelund. Du kommer att stötta hela programmet i produktionsfrågor och tidplanering, samt vara rådgivande till projektledare och andra programmedlemmar genom alla faser fram till avslut.
Exempel på arbetsuppgifter:
Leda framtagandet av produktionstidplaner och bedöma tidsåtgång och genomförbarhet.
Bidra med rådgivning vid framtagande av förfrågningsunderlag.
Delta i osäkerhetsanalyser och successiv kalkylering.
Analysera och bedöma konsekvenser av olika produktionsval.
Stötta i dialog och uppföljning av entreprenörers tidplaner.
Samverka med tidplanerare för produktionsuppföljning.
Ansvara för APD-planer tillsammans med projektorganisationen.
Kvalifikationer
För att lyckas i rollen söker vi dig som har:
Flera års erfarenhet av produktionsplanering i anläggnings- eller infrastrukturprojekt.
God förståelse för bygg- och anläggningsprocesser.
Förmåga att analysera, strukturera och samordna tidsplaner.
Erfarenhet av dialog och uppföljning mot entreprenörer.
God kommunikativ förmåga, både på svenska och engelska.
Erfarenhet av APD-planering och digitala planeringsverktyg är meriterande.
Om projektet
Tvärbanan Kistagrenen sträcker sig mellan Norra Ulvsunda och Helenelund, passerar tre kommuner och omfattar nio nya hållplatser. Projektet bidrar till en hållbar, tillgänglig och effektiv kollektivtrafiklösning som förväntas öka resandet till över 150 000 resor per dygn när utbyggnaden står klar.
Omfattning & period
Start: 1 december 2025
Slut: 23 november 2026
Omfattning: 100% (40 timmar/vecka)
Placering: Stockholm (Rissne), med möjlighet till distansarbete enligt överenskommelse
Förlängningsoption: 3 år
Ansökan
Vi hanterar urvalet löpande, vilket innebär att annonsen kan tas ned innan sista ansökningsdatum.
Är du intresserad av att bidra till ett stort och samhällsviktigt infrastrukturprojekt?
Ansök gärna så snart som möjligt!
Sway Sourcing är en innovativ rekryteringspartner som specialiserar sig på att matcha rätt talang med rätt företag - snabbt och effektivt. Vårt huvudfokus ligger inom Ekonomi, Administration, HR, Marknad och IT, men vi har även den breda expertis och flexibilitet som krävs för att leverera skräddarsydda rekryteringslösningar inom alla branscher.
Trots att vi är en relativt ny aktör har vi redan byggt förtroende hos många av Sveriges största företag och arbetar både nationellt och internationellt. Med baser i Sverige och Spanien erbjuder vi en unik kombination av lokal expertis och global räckvidd. Vårt starka nätverk och djupa branschinsikter gör oss till en självklar partner för företag som vill ligga steget före i sin rekrytering. Ersättning
