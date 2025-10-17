Produktionsplanerare till vår kund inom fordonsindustrin
2025-10-17
Publiceringsdatum2025-10-17Arbetsuppgifter
I rollen som produktionsplanerare kommer du att spela en central roll i att säkerställa en effektiv och kvalitetssäkrad produktion. Du ansvarar för att planera, strukturera och optimera produktionsflödet för att uppnå hög leveransprecision och god resursanvändning.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter innefattar:
Planera och koordinera produktionsaktiviteter för att säkerställa rätt leveranstider och kapacitetsutnyttjande.
Skapa och uppdatera arbetsinstruktioner samt produktionsunderlag.
Arbeta nära produktion, inköp, logistik och kvalitet för att lösa eventuella flaskhalsar och skapa ett smidigt flöde.
Säkerställa att produktionsplanen följs och göra nödvändiga justeringar vid förändringar i efterfrågan eller tillgång.
Bidra till ständiga förbättringar av planeringsprocesser och produktionsrutiner.
Din bakgrund
Vi söker dig som har en teknisk utbildning eller motsvarande erfarenhet från planering i en tillverkande industri, gärna inom fordonssektorn. Du har ett strukturerat arbetssätt och god förståelse för produktionsprocesser. Erfarenhet av produktionsplanering, materialstyrning och arbete i affärssystem är meriterande.
För att lyckas i rollen tror vi att du:
Har teknisk förståelse och erfarenhet av produktionsmiljö.
Trivs i en koordinerande roll med många kontaktytor.
Är analytisk, lösningsorienterad och har lätt för att prioritera.
Kommunicerar obehindrat på svenska och engelska, både i tal och skrift.
Om företaget
Företaget har sitt säte i Malmö, arbetstiderna är förlagda på dagtid.
Urval
Vi använder oss av löpande urval och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista dag för ansökan. Skicka därför in din ansökan redan idag! Ersättning
Lön enligt överenskommelse
Sista dag att ansöka är 2025-11-07
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Jovi Konsult AB
(org.nr 559082-6797), https://www.jovikonsult.se/ Arbetsplats
Jovi Jobbnummer
9561976