Produktionsplanerare till uppdrag i Sala!
2026-03-04
Vår kund, en världsledande aktör inom industriella lösningar, söker nu en produktionsplanerare till sitt team i Sala. Som produktionsplanerare blir du en central länk i produktionen av pumpar. Ditt huvudfokus är att optimera flödet för tekniskt komplexa produkter och säkerställa att verksamheten har rätt förutsättningar för att leverera i tid.
Som Produktionsplanerare kommer du att spela en nyckelroll i att säkerställa ett effektivt produktionsflöde. Du kommer att arbeta nära produktionen och bidra till att optimera processer och kapacitet. Rollen innefattar både strategisk planering och daglig uppföljning.
Du kliver in i ett team om sex personer som kännetecknas av hög kompetens, prestigelöshet och ett ständigt nära samarbete.
Du erbjuds
Du kommer till en grupp med hög teamkänsla, där alla hjälper varandra och prestigelöshet är en självklarhet. Vår kund satsar på sina medarbetare och erbjuder en stimulerande miljö med goda utvecklingsmöjligheter.
Utöver detta erbjuds du
En dedikerad Konsultchef från Academic Work som stöttar dig under hela ditt uppdrag.
Tillgång till förmåner som friskvårdsbidrag och vår förmånsportal.Dina arbetsuppgifter
Rollen innebär att planera, optimera och följa upp produktionen samt hantera lager och maskinkapacitet för att säkerställa ett effektivt flöde.
Planera produktionskapacitet och beläggning för maskinverkstaden upp till 10 veckor framåt.
Utföra detaljerad veckoplanering av produktionen.
Fylla på och säkerställa lagervärden.
Hålla regelbundna veckoavstämningar med interna kollegor och andra avdelningar.
Vi söker dig som
Har erfarenhet av produktionsplanering eller liknande logistikroll med fördel inom tillverkande industri.
Erfarenhet av att arbeta i SAP.
Flytande i svenska och engelska, i tal och skrift.
God kunskap i Microsoft 365.
Det är meriterande om du har
Teknisk bakgrund eller ett genuint tekniskt intresse.
Samarbetsförmåga och prestigelös inställning.
Positiv attityd och vilja att hjälpa kollegor.
För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:
Hjälpsam
Målmedveten
Social
Ansvarstagande
