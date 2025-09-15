Produktionsplanerare Till Teledyne Flir!
Har du nyligen tagit examen och är redo för rollen som produktionsplanerare? Vill du bli en del av en häftig miljö i produktionen av högteknologiska värmekameror? Sök rollen som produktionsplanerare redan idag - vi applicerar löpande urval.
OM TJÄNSTEN
I rollen kommer du att vara spindeln i nätet där du innehar stora kontaktytor på hela Teledyne FLIR. Du kommer ha ett nära samarbete med produktionen och får en unik inblick i produktionsprocesserna. I rollen kommer du bland annat att vara med och bestämma strategier för planering av Teledyne FLIRs produkter. Du kommer att sätta en produktionsplan samt följa upp att planen efterföljs. Du kommer att vara inblandad i projekt där nya produkter introduceras.
Hos Teledyne FLIR välkomnas du in i ett härligt gäng som jobbar med planering för produktionen av högteknologiska värmekameror. Här får du med rätt inställning chansen att ta initiativ, visa framfötterna och utvecklas i en spännande roll som produktionsplanerare. Teledyne FLIR är världsledande inom sitt område och de växer som bolag. De arbetar med den senaste tekniken i de högteknologiska värmekamerorna som både utvecklas och produceras på bolaget.
Vill du veta mer om Teledyne FLIRS kameror? Läs mer här!
Du erbjuds
• Meriterande erfarenhet där du får en bra förståelse för hur produktion fungerar.
• Möjligheten att utvecklas och växa på ett yrkesmässigt plan inom företaget.
• Trevlig arbetsmiljö i moderna lokaler och härlig stämning bland kollegorna.
• Gå bredvid en senior kollega för att lära sig allt inom området.
Som konsult för Academic Work erbjuder vi stora möjligheter för dig att växa professionellt, bygga ditt nätverk och skapa värdefulla kontakter för framtiden. Läs mer om vårt konsulterbjudande.
ARBETSUPPGIFTER Publiceringsdatum2025-09-15Dina arbetsuppgifter
• Sätta produktionsplan för ditt ansvarsområde.
• Förutse problem och planera runt dessa.
• Hålla koll på lagernivåer för våra producerade enheter och orderingång.
• Kontrollera och följa upp materialtillgänglighet.
• Sätta ledtider mot kund.
• Delta i arbetet med löpande förbättringar av avdelningens verksamhet och arbetsprocesser.
• Ha ett nära samarbete med inköpsavdelningen.
• Administrera i SAP, där ibland ansvara för masterdatan för tillverkade enheter.
VI SÖKER DIG SOM
• Innehar en eftergymnasial utbildning inom logistik eller annat närliggande område.
• Har goda kunskaper i officepaketet, framförallt i Excel.
• Är flytande i det svenska som engelska språket, såväl i tal som i skrift.
• Innehar ett stort tekniskt intresse.
Det är meriterande om du har
• Erfarenhet inom produktionsplanering.
• Erfarenhet inom SAP eller andra ERP system.
Som person är du analytisk, kommunikativ, initiativtagande samt flexibel. Som person tycker du om samt motiveras av möjligheten att påverka genom att jobba med förbättringar i processer och tar därför gärna initiativ till att framhäva alternativa sätt att utföra arbetet på. Du kommer även att få driva egna projekt inom gruppen. Vi ser dessutom att du är en lagspelare och arbetar bra i grupp då arbetet till viss del utförs i team där ni stöttar varandra.
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och annonsen kan därmed komma att tas ned innan sista ansökningsdag om det är så att vi har gått vidare till urvals- och intervjufas. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess.
