Produktionsplanerare till Tekniskt Bolag
Friday Väst AB / Maskiningenjörsjobb / Järfälla
2025-08-18
Söker du en spännande karriär inom produktionsplanering? Vi letar efter en driven Produktionsplanerare som vill ta nästa steg i sin karriär och bidra till att optimera och effektivisera produktionsprocesser. Som Produktionsplanerare kommer du att spela en nyckelroll i att säkerställa smidiga produktionsflöden, minimera kostnader och maximera produktivitet.
OM TJÄNSTEN:
Vi söker nu en Produktionsplanerare med fokus på att planera och koordinera produktionen av komplexa system och produkter inom industrin. Du kommer att analysera produktionsflöden, utvärdera material- och resursbehov samt säkerställa att produktionen följer givna tidsramar och kvalitetsstandarder. Du ansvarar för dina produkter från produktionsbehov är initierat till dess att produkterna är färdigmonterade klara för leverans.
Utöver detta kommer du att ha en central roll i att driva och genomföra verksamhetsutvecklingsprojekt inom produktionen i Järfälla. Du kommer att samarbeta med olika avdelningar och intressenter för att identifiera förbättringsområden och implementera effektiva processer och strategier.
Du kommer tillhöra ett team av Produktionsplanerare och Projektledare som arbetar tätt ihop med planeringen och framdriften av produktionsprojekten där spannet på erfarenhet, kompetenser och ålder är stort. Arbetsmiljön är jämställd och värderar varandras åsikter högt samt arbetar systematiskt med arbetsmiljön. Du kommer vara en viktig kugge i verksamhetsutveckling och likriktade arbetssätt då det just nu sker mycket spännande förändringar inom området projekt och produktionsplanering.
VI SÖKER DIG SOM:
Har en BSc inom relevant område
Har minst 2 års arbetserfarenhet inom produktion, logistik eller produktionsplanering
Talar och skriver svenska och engelska flytande, då båda språken nyttjas i ditt arbete
Förkunskaper inom Excel, VBA, SQL och IFS är meriterande
Då vardagen kan vara omväxlande krävs flexibilitet och förmåga att tänka nytt när du ställs inför utmaningar. Du har som social och utåtriktad person fördel inom rollen och det krävs att du är kommunikativ där lösningsorientering och framåtanda ligger till grund för resultat. Då rollen har ett brett internt nätverk är det viktigt med en god samarbetsförmåga, att du är lyhörd samt att du har en nyfiken inställning till förändring och förbättring.
OM ANSTÄLLNINGEN:
Detta är ett konsultuppdrag med chans till förlängning.
Befattningen kräver att du genomgår och godkänns enligt vid var tid gällande bestämmelser för säkerhetsskydd. För befattningar där Bolaget har krav på säkerhetsklassinplacering kan, i förekommande fall, medföra krav på visst medborgarskap.
ÖVRIG INFO:
Omfattning: Heltid
Start: Enligt överenskommelse
Placering: Ersättning
