Produktionsplanerare till Synsam Innovation Center på Frösön
2026-01-30
I augusti 2022 slog vi upp portarna till Synsam Innovation Center, vårt produktions- och innovationscenter på Frösön i Östersund. Det är den första storskaliga tillverkningsindustrin för glasögonbågar i Norden och en av världens mest moderna och innovativa anläggningar för tillverkning av glasögon. Vi är idag runt 50 personer som arbetar med produktionen och nu när vi växer kan du bli en del av den!
Om rollen
Som Produktionsplanerare på Synsam har du en central och verksamhetsnära roll i att säkerställa en säker, stabil och effektiv produktion. Du arbetar nära både produktionsgolvet och kollegor i organisationen och fungerar som en viktig länk mellan planering, system och daglig drift.
Du har ett övergripande ansvar för att underhålla och utveckla rutiner och arbetsprocesser så att de är anpassade efter produktionens behov och krav. Rollen är en utökning av teamet, idag finns redan en produktionsplanerare på plats och i takt med att vår produktion ökar stärker vi nu upp med ytterligare kompetens. Tjänsten är placerad på vårt kontor där du ingår i ett engagerat team om 12 personer, samtidigt som du har en tydlig närvaro ute i verksamheten.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter är att:
Ansvara för operativ produktionsplanering på daglig, veckovis och månadsvis basis
Säkerställa en säker, stabil och effektiv produktion
Planera, följa upp och analysera produktionen
Driva förbättringsarbete inom produktion och arbetsprocesser Därutöver ansvarar du för utbildning och support inom SAP samt materialhantering och lagerprocesser. Rollen innefattar även introduktion och administration av nya produkter.
Vem är du?
Vi söker dig som trivs i en operativ vardag med snabba flöden och varierande arbetsdagar. Du är strukturerad, noggrann och har ett naturligt ordningssinne med ett starkt konsekvenstänk och förmågan att tänka flera steg fram. Du är trygg i att fatta beslut och att vara spindeln i nätet.
Du har sannolikt flera års erfarenhet från liknande roll eller från produktion/logistik där du successivt har tagit mer ansvar. Formell utbildning är inget krav, vi värdesätter praktisk erfarenhet och god verksamhetsförståelse högt.
För att lyckas i rollen tror vi att du:
Gillar och trivs med att arbeta både strategiskt och operativt nära produktionen
Är lösningsorienterad och motiveras av att förbättra arbetssätt och processer
Har lätt för att samarbeta och kommunicera med olika roller i organisationen
Erfarenhet av SAP är meriterande, men inget krav.
Några ord från blivande kollega Gary Dowler, Logistics Manager.
Det bästa med att arbeta på Synsam är att det alltid är saker på gång och spännande nya projekt med möjligheter att direkt påverka slutprodukten. Teamet består av många olika kompetenser som tillsammans skapar resultat. Atmosfären är positiv och präglas av en stark kommunikation där allas input uppmuntras. Vi har också en fantastisk bredd bland våra kollegor, med medarbetare från flera olika branscher som bidrar med värdefull kunskap och erfarenheter som stärker vår organisation. Dessutom är vi stolta över att ha ett team med medlemmar från flera olika nationer, vilket bidrar till en härlig och inkluderande stämning på vår arbetsplats!
Låter det intressant?
Det hoppas vi! Urval sker löpande och rollen kan komma att tillsättas med kort varsel, så skicka gärna in din ansökan så snart som möjligt. I vår rekryteringsprocess ingår tester, intervjuer samt bakgrundskontroll för slutkandidat.
Vi på Synsam värdesätter mångfald och tror att olika perspektiv gör oss starkare, oavsett bakgrund, kön och ålder. Vi ser fram emot att höra från dig! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-28
