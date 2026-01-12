Produktionsplanerare till Partnertech Karlskoga
Vill du ha en nyckelroll i en verksamhet där planering, samarbete och affärsmässighet gör verklig skillnad? Vi söker nu en engagerad planerare/logistiker som vill vara med och skapa stabila flöden, hög leveransprecision och nöjda kunder.

Om företaget
Våra produktionsanläggningar finns i Karlskoga och Filipstad och består av ca 85st CNC-styrda bearbetningsmaskiner med upp till 5 axlar. Utöver det består våra anläggningar av moderna utrustningar för oförstörande provning och optisk mätning. Med dagens snabba förändringstakt är det en självklarhet för oss att satsa framåt och kontinuerligt utvecklas, och samtidigt ständigt tillse att vi besitter rätt kompetens. Vi jobbar kontinuerligt med att utmana oss och lever i en värld där förändringar ofta ses som förbättringar.
Våra kunder finns på en global marknad inom flera segment. Vi levererar produkter främst till försvarsindustrin, men även inom olika industrier i den civila sektorn, vilket ställer höga krav på oss som leverantör, varför vi är certifierade enligt ISO 9001 och ISO 14001. Arbetsuppgifter
Som Produktionsplanerare hos Partnertech arbetar du nära både kunder, leverantörer och interna funktioner som produktion och inköp. Du ansvarar för planering av kundordrar, tillverkningsordrar och inköpsordrar och ser till att rätt material finns på rätt plats i rätt tid. Rollen är varierande och kräver både struktur och förmåga att snabbt hantera förändringar.
Du kommer bland annat att:
Registrera, följa upp och bevaka kund-, tillverknings- och inköpsordrar
Säkerställa leveranser och hålla kunder informerade vid eventuella förändringar
Arbeta med produktions- och materialplanering samt simulering av material- och kapacitetsbehov
Identifiera materialbrister och bedöma hur de påverkar lagd plan
Bevaka och hantera risker för överblivet material vid prognos- eller produktförändringar
Leda uppstarts- och ändringsmöten inför produktionsstart
Aktivt delta i och bidra till dagliga möten inom produktionen
Följa etablerade processer och eskalera avvikelser vid behov
Utöver detta ingår ett generellt ansvar där du bidrar till ordning, kvalitet och hållbarhet i verksamheten.Profil
Vi söker dig som har goda teoretiska och praktiska kunskaper inom planering och logistik och som trivs i en roll med många kontaktytor. Du är analytisk, kommunikativ och har en god affärsmässig förståelse.
För att lyckas i rollen ser vi att du har:
Erfarenhet av affärssystem och relevanta stödsystem
God datorvana och goda kunskaper i Microsoft Office
Mycket goda kunskaper i svenska och engelska, i tal och skrift
Som person är du strukturerad, lösningsorienterad och ansvarstagande. Du har lätt för att samarbeta, men tar också egna initiativ och driver frågor framåt när det behövs.
AnsökningsförfarandeI den här rekryteringsprocessen samarbetar vi med Skill. Har du frågor om rekryteringsprocessen är du välkommen att kontakta ansvarig rekryterare Matilda Ingeson, matilda.ingeson@skill.se
. Urval sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum.
Befattningen kräver att du genomgår och godkänns enligt vid var tid gällande bestämmelser för säkerhetsskydd. För befattningar där våra kunder har krav på säkerhetsklassinplacering kan, i förekommande fall, medföra krav på visst medborgarskap.
Varmt välkommen med din ansökan!
