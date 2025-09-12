Produktionsplanerare till Moberg Bil // Göteborg
2025-09-12
Moberg Bil är inte bara Göteborgs största aktör inom köp och försäljning av begagnade bilar - vi är också en av Sveriges topp 10 inom branschen. Och med en ny anläggning på gång trampar vi gasen i botten för att fördubbla försäljningen och sikta mot en miljard i omsättning! Nu letar vi, tillsammans med Oddwork, efter en Produktionsplanerare som kan växla upp vårt flöde och som ser till att varje bil når mållinjen i toppskick. Om rollen Här får du arbeta i en roll med verklig påverkan, där du styr flödet, skapar resultat och bidrar direkt till vår framgång. Du har helhetsansvaret för vår iordningställandeprocess, som närmast ska liknas vid ett Formel 1-pitstop: snabbt, exakt och utan utrymme för misstag. Varje bil ska genom en kedja av åtgärder med precision, tempo och kvalitet, från det att den rullar in till dess att den står redo för försäljning. Och det är du som ser till att det sker. Du planerar flödet, koordinerar resurser och säkerställer att allt rör sig framåt. Verkstad, rekond, däck, plåt, lack, service, reparation och felsökning - du håller ihop hela linjen, fångar upp avvikelser och optimerar vägen från start till mål. Med hjälp av våra system har du full koll på ledtider, tillgängliga resurser och varje bils status. Du är länken mellan interna team, partnerverkstäder och försäkringsbolag och ser till att ingen står och väntar i onödan. Om dig Du är inte den som väntar på att saker ska hända, du ligger redan ett steg före. Du ser flöden där andra ser kaos och du vet exakt vad som krävs för att få flera parallella processer att rulla, utan att tappa tempo eller kvalitet. Med ett öga för detaljer, fingertoppskänsla för planering och förmågan att kommunicera med olika aktörer, är du den som håller ihop helheten, oavsett hur många bilar som är på väg genom systemet. Du jobbar snabbt men metodiskt, strukturerat och flexibelt. Du är den som tar kommandot, driver på och ser till att allt blir gjort, innan någon ens hunnit fråga.
Har erfarenhet av bilbranschen inom verkstad, planering/koordinering och/eller logistik
Van att arbeta i olika system
Körkort, ett krav hos oss
Svenska och engelska i tal och skrift
Varför välja Moberg Bil? Hos oss blir du en nyckelspelare i ett snabbväxande team där innovation, ansvar och strävan efter att alltid bli bättre går hand i hand. Vår kultur är varm, hjärtlig och fylld med både driv och humor, vi tycker nämligen att jobbet ska vara roligt! På Moberg Bil kommer du att få ta plats, utvecklas och verkligen göra skillnad på vår resa mot att bli den självklara platsen för begagnade bilar i Sverige. START: Enligt överenskommelse PLATS: Göteborg OMFATTNING: Heltid LÖN: Fast lön
Sista ansökningsdag: 2025-10-05
