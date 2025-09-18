Produktionsplanerare till Mios marknadsavdelning
2025-09-18
Älskar du att skapa struktur i kreativt kaos? Är du den som får energi av att hålla många bollar i luften och se till att allt faller på plats i tid? Då kan det här vara rollen för dig!
Vi på Mio är stolta över att våra egna fantastiska kollegor tar fram vårt marknadsföringsmaterial ifrån idé, foto och produktion.
Till vårt produktionsteam bestående av Originalare och Digitala Kommunikatörer söker vi nu en Produktionsplanerare för att skapa ännu bättre förutsättningar för teamet att fokusera på sina ansvarsområden.
Om rollen
Som Produktionsplanerare blir du en central del av vår marknadsavdelning. Du ansvarar för att planera, koordinera och följa upp produktionen av vårt marknadsmaterial. Du ser till att rätt resurser finns på plats vid rätt tidpunkt och att projekten håller tidplan.
Du är länken mellan beställare och våra kreatörer och skapar de bästa förutsättningarna för att teamet ska kunna leverera på topp. När något oväntat händer är du den som hittar lösningen och får projektet tillbaka på spåret.
- Resursplanering - planera och fördela arbetsuppgifter så att projekten är rätt bemannade
- Produktionskoordinering - följa arbetsflöden från brief till leverans och hjälpa till att lösa eventuella hinder
- Tidsestimering - bedöma tidsåtgång tillsammans med teamet och kommunicera tydliga tidsplaner
- Kommunikation - fungera som länken mellan beställare och produktionsteamet
- Arbeta i projektverktyg för planering och uppföljning
Om dig
Vi ser att du har några års erfarenhet från en liknande roll, kanske på en reklambyrå eller en inhouse- eller marknadsavdelning, och att du är van att hantera flera projekt samtidigt. Du har en god förståelse för grafisk produktion både digitalt och i print och är trygg i att använda projektverktyg för planering och uppföljning.
Men det är nästan lika viktigt vem du är. Vi tror att du strukturerad och noggrann, men också flexibel när det behövs. Du gillar att samarbeta, kommunicerar tydligt och skapar trygghet i projekten. Du drivs av att se resultat och får energi av att bidra till ordning och reda i en kreativ miljö där det händer mycket.
Tjänsten är placerad vid vårt Servicekontor i Tibro och hybrid/distansarbete tillämpas ej.
Mio är en av Sveriges ledande möbel- och inredningskedjor. Vårt syfte är att hjälpa alla att skapa sitt drömhem - från första bostaden och genom hela livet. Med inspiration, kunskap och ett starkt sortiment vill vi möblera och inreda Sverige. Mio är en integrerad kedja som kännetecknas av stolthet, affärsmässighet och passion som vi beskriver med värdeorden laget, affärsmässighet, passion och kunskap. I över 60 år har Mio utvecklats och växt tillsammans med våra kunder. Vår resa framåt leds av en tydlig vision: att 2030 vara störst i Sverige på möbler och finnas i varje rum, i varje hem. Ersättning
