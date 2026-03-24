Produktionsplanerare till Högteknologiskt Bolag
Friday Väst AB / Maskiningenjörsjobb / Stockholm Visa alla maskiningenjörsjobb i Stockholm
2026-03-24
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Friday Väst AB i Stockholm
, Solna
, Sundbyberg
, Danderyd
, Huddinge
eller i hela Sverige
Vi söker en produktionsplanerare som vill ta en nyckelroll i att driva och utveckla produktionsflöden. Här får du arbeta nära både produktion och projekt i en dynamisk miljö där planering, samarbete och förbättringsarbete står i fokus. Rollen passar dig som trivs i ett högt tempo och vill bidra till effektiva och välfungerande processer.
OM TJÄNSTEN:
Vi söker nu en produktionsplanerare till ett spännande uppdrag hos en av våra kunder i Järfälla. I denna roll får du en central position i verksamheten där du ansvarar för att planera, följa upp och optimera produktionsflöden.
Du kommer att analysera produktionsflöden, utvärdera material- och resursbehov samt säkerställa att produktionen följer uppsatta tidsramar och kvalitetsstandarder. Rollen innebär ett helhetsansvar för dina produkter - från att produktionsbehov initieras till dess att produkterna är färdigmonterade och redo för leverans.
Du arbetar nära både produktion och projektverksamhet och har ett brett internt kontaktnät. Vidare kommer du att spela en viktig roll i att driva och genomföra verksamhetsutvecklingsprojekt, där du tillsammans med olika intressenter identifierar förbättringsområden och implementerar effektiva arbetssätt och processer.
ARBETSUPPGIFTER: Planera och följa upp produktion för att säkerställa leverans enligt tidsplan
Analysera produktionsflöden samt material- och resursbehov
Ansvara för produkter från initierat produktionsbehov till färdig leverans
Säkerställa att produktionen håller uppsatta kvalitetsstandarder
Samverka med olika interna funktioner såsom produktion, projekt och logistik
Driva och delta i verksamhetsutvecklingsprojekt inom produktion
Identifiera förbättringsområden och implementera effektiva processer
Följa upp planer, justera vid avvikelser och eskalera vid behov
VI SÖKER DIG SOM: Har en eftergymnasial utbildning, exempelvis en kandidat inom relevant område
Har minst 3 års erfarenhet inom produktion, logistik eller produktionsplanering
Har god förståelse för tillverkningsprocesser och produktionsflöden
Har erfarenhet av att arbeta med planering i en producerande verksamhet
Har goda kunskaper i Excel, meriterande med VBA, SQL eller affärssystem (t.ex. IFS)
Talar och skriver obehindrat på svenska och engelska
Som person är du kommunikativ, driven och har en naturlig förmåga att skapa struktur i en föränderlig vardag. Du trivs i en roll med många kontaktytor och har lätt för att samarbeta med olika funktioner i organisationen. Vidare är du lösningsorienterad och nyfiken, med ett intresse för att förbättra arbetssätt och processer. Du har en god förmåga att ta egna initiativ, sätta dig in i nya sammanhang och driva ditt arbete framåt, samtidigt som du är lyhörd och har ett prestigelöst förhållningssätt.
OM ANSTÄLLNINGEN:
Detta är ett konsultuppdrag som innebär att du kommer vara anställd hos Friday.
ÖVRIG INFO:Omfattning: Heltid
Start: Omgående
Placering: Norrort, Stockholm
Lön: Marknadsmässig
Rekryteringsansvarig: Nora Sundberg
Ansök genom att klicka på länken nedan. Kom ihåg att vara snabb med din ansökan då vi gör löpande urval av kandidater och att annonsen kan stängs ner innan tjänsten är tillsatt om vi gått över till urvals och intervjufasen.
OM FRIDAY:
På Friday hjälper vi Tech-talanger att hitta roller där de trivs, utvecklas och gör skillnad. Genom att lyssna på vad just du vill och drivs av, matchar vi dig med företag och möjligheter som får dig att se fram emot att gå till jobbet. Vi värderar ambition och potential högt och arbetar aktivt för en fördomsfri rekrytering, där alla ges samma chans att lyckas. Vi finns i Stockholm, Göteborg, Malmö, Linköping och Örebro. Varje år genomför vi över 5 000 karriärmöten och matchar kandidater med allt från globala företag till innovativa startups. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "friday 4433". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Friday Väst AB
(org.nr 559141-1326)
Skeppsbron 38 (visa karta
)
111 30 STOCKHOLM Arbetsplats
Friday Stockholm Kontakt
Consultant Manager
Nora Sundberg nora.sundberg@friday.se Jobbnummer
9817448