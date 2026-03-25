Produktionsplanerare till högteknologisk industriverksamhet
2026-03-25
Publiceringsdatum2026-03-25Beskrivning
En internationell aktör inom försvars- och säkerhetsindustrin söker nu en produktionsplanerare med ansvar för att planera och koordinera produktionen av avancerade system och produkter. Rollen innebär att arbeta i en tekniskt komplex miljö där du bidrar till att säkerställa effektiva produktionsflöden, hög kvalitet och leveransprecision. Du blir en viktig del av en verksamhet som präglas av innovation, samarbete och kontinuerlig utveckling.Dina arbetsuppgifter
I rollen som produktionsplanerare ansvarar du för att analysera och optimera produktionsflöden samt säkerställa att material och resurser finns tillgängliga för att möta produktionsbehov. Du planerar och följer upp produktionen från initiering till färdig produkt redo för leverans. Vidare arbetar du aktivt med att säkerställa att produktionen uppfyller uppsatta tidsramar och kvalitetskrav.
Du har även en central roll i att driva och genomföra verksamhetsutvecklingsprojekt inom produktionen, där du samarbetar med olika avdelningar och intressenter för att identifiera förbättringsområden samt implementera effektiva processer och arbetssätt.Kvalifikationer
Kandidatexamen (BSc) inom relevant område
Minst 3 års erfarenhet inom produktion, logistik eller produktionsplanering
God kommunikativ förmåga
Förmåga att arbeta lösningsorienterat och strukturerat
God samarbetsförmåga
Flexibel och anpassningsbar i en föränderlig miljö
Meriterande kvalifikationer
Erfarenhet av Excel
Kunskaper i VBA
Erfarenhet av SQL
Erfarenhet av affärssystemet IFSAnställningsvillkor
Plats: Järfälla
Anställningsform: Konsultuppdrag
Omfattning: Heltid
Arbetstider: Kontorstider
Start: Enligt överenskommelse
Om du är redo att ta dig an en roll inom produktionsplanering och bidra med din kompetens och erfarenhet - tveka inte att skicka in din ansökan. Bifoga CV i din ansökan som tydligt visar att du har den kompetens och erfarenhet som efterfrågas för det aktuella arbetet. Vi rekryterar kontinuerligt och ser fram emot att höra från dig!
Notera: Vi hanterar endast ansökningar som skickas in via vår karriärsida. Vänligen registrera din ansökan där för att säkerställa att den tas emot och behandlas korrekt.
Sista dag att ansöka är 2026-04-22
Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Quattro Bemanning & Rekrytering AB
(org.nr 556719-9962), https://careers.qbemanning.se
