Produktionsplanerare till globalt läkemedelsföretag i Uppsala!
2025-12-05
Vill du arbeta i en global organisation som dagligen gör skillnad för människors hälsa? Vår kund i Uppsala söker nu en noggrann och driven Produktionsplanerare som vill bidra till effektiva och kvalitetssäkrade produktionsflöden i en verksamhet i framkant. Här får du en central roll i Supply Chain-organisationen och blir en viktig del av ett engagerat team där samarbete, utveckling och precision står i fokus.
OM TJÄNSTEN
Som Produktionsplanerare ansvarar du för att skapa och underhålla produktionsplaner för samtliga produktionslinjer. Du säkerställer att planer stämmer överens med efterfrågan, kapacitet och uppsatta mål, och du arbetar dagligen i SAP och andra planeringssystem för att upprätthålla korrekta och optimerade flöden. Du ingår i Supply Chain-avdelningen som ansvarar för Supply Network Planning, produktionsplanering, planering/inköp av råmaterial samt distributionsaktiviteter. Vidare ansvarar du för planeringen av produktionsorder för alla produktionslinjer i enlighet med efterfrågan och kapacitet. Rollen passar dig som trivs i en dynamisk miljö, har en stark analytisk förmåga och motiveras av att arbeta strukturerat och lösningsorienterat i ett komplext flöde.
Uppdraget är en del av vår personaluthyrning. Du kommer vara anställd av Academic Work och arbeta som konsult hos vår kund. Det är start så snart som möjligt och uppdraget kommer pågå i minst 12 månader framåt. Förutsatt att alla parter är nöjda med samarbetet finns chans till förlängning och anställning.
Dina arbetsuppgifter
I tjänsten som produktionsplanerare arbetar du i en varierad och spännande roll där bland annat följande arbetsuppgifter ingår:
• Skapa produktionsplaner för alla produktionslinjer i enlighet med efterfrågan (Supply Plan), tillgänglig kapacitet och fastställda volymmål
• Säkerställa att produktionsplanerna återspeglas och uppdateras i SAP och OMP
• Genomföra scenarioplanering och skapa helårsplaner för volym kontra kapacitet
• Samverka med interna funktioner kring produktionsplaner och förändringar
• Följa upp produktionsutfall, ledtider och lagernivåer samt eskalera vid avvikelser
VI SÖKER DIG SOM
• Har en universitetsexamen inom relevant tekniskt område
• Har 3+ års arbetslivserfarenhet inom produktionsplanering
• Har god förståelse för end-to-end Supply Chain-planering
• Har mycket goda kunskaper i Microsoft Office
• Har erfarenhet av ERP-system (SAP)
• Talar och skriver flytande på svenska och engelska, då arbetet sker på båda språken
Det är meriterande om du har
• Tidigare arbetslivserfarenhet från medicin-/läkemedelsindustrin
För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:
• Serviceinriktad
• Ordningsam
• Ansvarstagande
• Samarbetsinriktad
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas.
