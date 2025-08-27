Produktionsplanerare till försvarsindustrin
Företagsbeskrivning
AFRY erbjuder tjänster inom teknik, design, digitalisering och rådgivning. Vi är hängivna experter inom industri, energi- och infrastruktur, som skapar värde för kommande generationer. AFRY har en global räckvidd med djupa rötter i Norden. Tillsammans accelererar vi omställningen till ett mer hållbart samhälle.Publiceringsdatum2025-08-27Beskrivning av jobbet
Vi söker dig som är i början av din karriär och som vill ta dig an ett uppdrag hos vår kund i Järfälla!
Vår högteknologiska kund söker nu en ingenjör med intresse för logistik och produktion för att förstärka deras organisation med en produktplanerare.
Som planerare dina arbetsuppgifter bestå av:
Analysera produktionsflöden
Genomföra behovsanalyser och agera baserat på tillgängligt material och kapacitet i produktionen
Följa upp tidsplaner och kvalitetsstandader.
Hantera eventuella avvikelser
Du kommer att samarbeta med olika avdelningar och intressenter för att identifiera förbättringsområden och implementera effektiva processer och strategier
Utöver detta kommer du att ha en central roll i att driva och genomföra verksamhetsutvecklingsprojekt inom produktionen inom produktionen i järfälla.
Du kommer även att sammarbeta med olika avdelningar och intressenter för att identifiera förbättringsområden och implementera effektiva processer och strategier.Kvalifikationer
Du ska ha minst tre års dokumenterad erfarenhet inom:
Produktionsindustrin, Logistik eller Produktionsplanering.
Det är meriterande om du har förkunskaper inom:
Excel, VBA, SQL och affärsystemet IFS.
Ytterligare information
AFRYs Future-koncept ger dig en konkurrenskraftig väg in på arbetsmarknaden. Konceptet sker i samarbete med kunden och du får under uppdraget testa på konsultrollen samtidigt som du redan från dag 1 får en god insikt i en mycket spännande kund. Efter avslutat Future-uppdrag är ambitionen från kunden att erbjuda en fast anställning till konsulten.
Läs mer om vår Future-väg här https://afry.com/sv/afry-future-graduate-program
För frågor kring tjänsten eller Future-konceptet, kontakta rekryterande chef på paulina.araus@afry.com
För frågor gällande rekryteringsprocessen, kontakta rekryteringspartner Fanny Sjödell, fanny.sjodell@afry.com
På AFRY driver vi förändring i allt vi gör. Vi anser att förändring sker när modiga idéer möts, när vi samarbetar, skapar innovation och omfamnar kreativa lösningar, det är så vi skapar framtiden. Vi söker konstant kvalificerade kandidater som vill ansluta sig till våra inkluderande team runt om i världen. Bli en del av oss och påskynda den gröna omställningen
På AFRY driver vi förändring i allt vi gör. Vi anser att förändring sker när modiga idéer möts, när vi samarbetar, skapar innovation och omfamnar kreativa lösningar, det är så vi skapar framtiden. Vi söker konstant kvalificerade kandidater som vill ansluta sig till våra inkluderande team runt om i världen. Bli en del av oss och påskynda den gröna omställningen
