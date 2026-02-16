Produktionsplanerare till Epiroc i Kalmar
2026-02-16
Är du en strukturerad och noggrann person som trivs med planering och administration? Vill du arbeta i en internationell industrimiljö där du får vara med och skapa effektiva flöden i produktionen? Då kan detta konsultuppdrag vara rätt för dig!
Vi på Jefferson Wells söker nu en produktionsplanerare till ett spännande uppdrag hos vår kund inom industrin i Kalmar.
Om uppdraget
Du kommer att stötta produktionsplaneringen och avlasta teamet i det dagliga arbetet. Rollen är en kombination av planering och administration där du får en viktig funktion i att hålla processer och orderflöden igång.
Uppdraget passar dig som gillar ordning och struktur, är systemvan och snabbt kan sätta dig in i nya arbetsuppgifter.
Uppdragsperiod: 1 mars 2026 - 31 oktober 2026
Omfattning: Heltid, 100 %
Placering: På plats i Kalmar

Publicering: 2026-02-16

Dina arbetsuppgifter
Arbeta med ordersläpp i affärssystem
Stötta den dagliga produktionsplaneringen
Hantera administrativa uppgifter kopplade till planering
Samarbeta med produktion och andra interna funktioner
Utföra övriga uppgifter som tillkommer efter enklare upplärning
Vi söker dig som
Har mycket god dator- och systemvana
Gärna har arbetat i affärssystem (M3 är meriterande men inget krav)
Har erfarenhet av planering, administration eller produktionsnära arbete
Kommunicerar väl på svenska och kan grundläggande engelska
Är noggrann, strukturerad och har lätt för att lära nytt
Som person är du ansvarstagande, serviceinriktad och trivs med att arbeta både självständigt och tillsammans med andra.
Observera att alkohol- och drogtest kan förekomma innan uppdragsstart.
Om Jefferson Wells
Jefferson Wells är ett konsult- och rekryteringsbolag specialiserat på kompetensförsörjning av chefer och specialister inom bland annat teknik, ekonomi, inköp, HR och supply chain. Med djup branschkunskap och ett nära samarbete med både kunder och konsulter skapar vi träffsäkra matchningar som stärker verksamheter och ger våra kandidater goda möjligheter till långsiktig karriärutveckling. Jefferson Wells finns på ett 50-tal orter i Sverige och i fler än 50 länder globalt och är en del av ManpowerGroup. Genom vårt starka nätverk och kontinuerliga inflöde av uppdrag kan vi erbjuda många spännande karriärmöjligheter hos attraktiva arbetsgivare.Så ansöker du
