Produktionsplanerare till Cookin Food Sweden

Planera smart. Producera bättre. Väx med oss. Cookin Food Sweden AB är ett livsmedelsföretag i stark tillväxt (ja, tredje Gasell-utmärkelsen i år!), ägt av PEQ Private Equity och bolagets grundare. Vi producerar kylda färdigrätter i stor skala till travel, retail och andra branscher som vill servera restaurangmat - snabbt, säkert och med hög kvalitet. Och viktigast av allt: vi brinner för riktigt, riktigt god mat! Vi sitter i moderna lokaler i Rosersberg, perfekt placerat mellan Stockholm och Arlanda, och erbjuder en organisation med korta beslutsvägar, högt i tak och mycket skratt på jobbet. Här uppskattas initiativ, ansvarstagande och en tydlig doer mentality. Vill du vara med och forma framtidens produktionsplanering i ett växande livsmedelsföretag? Cookin Sweden AB söker en Produktionsplanerare som brinner för struktur, kommunikation och effektivitet. Som kollegor får du passionerade individer, som delar en gemensam vision om att skapa den bästa möjliga matupplevelsen för våra kunder.
Om rollen
Rollen ansvarar för att säkerställa en effektiv, kvalitetsmedveten och strukturerad produktionsplanering i linje med FSSC 22000. Inledningsvis är detta en projektroll med fokus på implementering av nytt affärssystem (ERP/WMS). Därefter övergår rollen till en operativ nyckelroll, där scope och ansvar formas i takt med bolagets utveckling.
Du får en central position i verksamheten och arbetar nära produktion, kvalitet, inköp, lager och S&OP.
Frågor om rollen kan mailas till: jobb@cookin.se
Ansvarsområden
Dina huvudsakliga ansvarsområden
• Planera och optimera dags-, vecko- och månadsproduktion utifrån kapacitet, råvaror, order och logistik
• Säkerställa att livsmedelssäkerhet, kontrollprogram, spårbarhet och säkerhetskrav är integrerade i planeringen
• Utveckla och etablera arbetssätt som rustar Cookin för fortsatt tillväxt
• Driva förbättringsarbete för ökad effektivitet, minskat matsvinn och hög leveransprecision
• Följa upp nyckeltal och arbeta med ständiga förbättringar
Projektfasen innebär
• Aktiv roll i implementering av nytt affärssystem med fokus på produktionsplanering
• Processbeskrivningar, datamigrering, tester och utbildning
• Förändringsledning - från individberoende arbetssätt till process- och datadriven styrning
Varför Cookin?
• Ett snabbväxande bolag med stark ägarbild och tydlig framtidsvision
• Möjlighet att påverka, bygga struktur och sätta arbetssätt
• Engagerade kollegor som levererar - och har kul tillsammans
• En roll där du kombinerar strategi, operativt arbete och förändringsledningKvalifikationer
Du är strukturerad, analytisk och kommunikativ - men också pragmatisk och handlingskraftig. Du trivs i en miljö där mycket händer, där du får ta ansvar och där din insats gör verklig skillnad.
Vi ser gärna att du har:
• Eftergymnasial utbildning inom produktion, logistik eller ekonomistyrning
• 2-4 års erfarenhet av administrativt arbete, gärna inom produktion, planering eller uppföljning
• God system- och datavana samt goda kunskaper i Excel
• Flytande svenska och engelska
Meriterande är erfarenhet av:
• ERP-system och produktionsplaneringsverktyg
• Lean och ständiga förbättringar
• Livsmedelsproduktion och certifieringskrav (FSSC 22000)Om företaget
Cookin Food Sweden AB
Cookin Food Sweden AB, ägt av PEQ Private Equity och bolagets grundare, är ett livsmedelsföretag i stark tillväxt med målet att nå en omsättning på 1 miljard SEK inom de närmaste åren. Vi erbjuder högkvalitativa och smakrika färdiga måltider, utvecklade och producerade under kunders egna varumärken (private label), på en snabbt växande marknad. Under andra kvartalet 2025 flyttar vi till nya produktionslokaler i Rosersberg, vilket möjliggör en fyrdubbling av vår produktionsvolym.
Cookin har specialiserat sig på att leverera kalla måltider till i dagsläget flygbolag och dagligvaruhandeln och är en pålitlig partner till stora aktörer som SAS, Norwegian och ICA. Sedan starten 2011 har vi vuxit från en liten verksamhet till en betydande aktör inom livsmedelssektorn med 80 anställda och kontor i Stockholm. Vi befinner oss nu i en spännande expansionsfas med en ny toppmodern produktionsanläggning med tillhörande kontor och utvecklingskök i Rosersberg för att möta den ökade efterfrågan. Årligen levererar Cookin 8-10 miljoner måltider till sina kunder runtom i Sverige, Norge och Danmark och producerar 7 dagar i veckan, 365 dagar om året.
Cookin värdesätter kreativitet, flexibilitet och en entreprenöriell anda. Bolagets team består av passionerade individer, många med bakgrund som professionella kockar, som delar en gemensam vision om att skapa den bästa möjliga matupplevelsen för våra kunder. Teamet arbetar tillsammans i en prestigelös miljö där alla kan påverka och bidra till vår framgång. Ersättning
