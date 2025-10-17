Produktionsplanerare till Atlas Copco i Tierp
Clockwork Bemanning & Rekrytering AB / Maskiningenjörsjobb / Tierp Visa alla maskiningenjörsjobb i Tierp
2025-10-17
Hej! Det är vi som är Clockwork. Vi har lång erfarenhet från rekrytering - och bemanningsbranschen och vi vet hur viktigt det är med lokal närvaro. Vårt varumärke kännetecknas av ett högt personligt engagemang på alla nivåer - i relationen med våra kunder, kandidater och i relationen med våra konsulter. Vi vill med hög kompetens, ett genuint engagemang och prestigelöst arbetssätt smitta vår omgivning med positiv energi och inspiration och upplevas som en mötesplats dit företag och människor vänder sig när de vill ta nästa steg i utvecklingen. Clockwork finns i över tjugo städer från Stockholm i söder till Luleå i norr. Läs gärna mer på www.clockworkpeople.seOm företaget
Atlas Copco är en global industrikoncern som grundades 1873 och har sitt huvudkontor i Nacka, Stockholm. Inom företaget arbetar 55 000 medarbetare och våra kunder finns i fler än 180 länder. På Atlas Copco är vi pionjärer inom teknikutveckling och verksamheten omfattar produktion, försäljning, service och marknadsföring av högkvalitativa luftkompressorer, vakuum-utrustningar, generatorer, pumpar, ljustorn, industriverktyg och monteringssystem. Vi är kända för vår höga produktkvalitet och våra innovativa produkter och lösningar som möjliggör allt från livsmedelsproduktion till rymdresor, vilket förbättrar livet för människor över hela världen. På produktionsanläggningen i Tierp arbetar ca 550 personer. Vill du veta mer om Atlas Copco AB? Mer information finns på www.atlascopcogroup.comArbetsuppgifter
I rollen som produktionsplanerare spelar du en central roll i att omvandla verksamhetens behov och skapa konkreta och hållbara produktionsplaner. Du säkerställer att monteringen har det underlag som krävs för leverans och arbetar samtidigt med att utveckla och förbättra planeringsprocesserna. Du förväntas ta ägandeskap över dina egna förbättringsområden och bidra till utvecklingen framåt.
Som produktionsplanerare ansvarar du för ett antal monteringslinor, vilket innebär ett nära samarbete med både teamledare och produktionsledare. Du samordnar planeringsmöten, fångar upp förbättringsinitiativ och agerar länk mellan olika delar av organisationen.Profil
Vi söker i första hand dig med tidigare erfarenhet av produktionsplanering, gärna inom tillverkande industri, samt med relevant utbildning inom området. Du har ett stort intresse för planering, utveckling och förbättring samt goda kunskaper i SAP. Tidigare erfarenhet inom inköp, logistik och supply chain kan bedömas likvärdigt.
För att passa in i rollen behöver du vara strukturerad och lösningsorienterad samt ha förmågan att vända utmaningar till möjligheter. Du är nyfiken, analytisk och nöjer dig inte förrän du förstått roten till en avvikelse eller utmaning. Du har även ett starkt självledarskap, förmåga att bygga relationer och trivs med att arbeta i en bred roll med både operativa och utvecklande inslag. Rollen kräver god kommunikationsförmåga på både svenska och engelska, samt goda kunskaper i Officepaketet.
Du blir anställd av Clockwork och arbetar som konsult hos Atlas Copco i Tierp. Uppdraget startar enligt överenskommelse och sträcker sig över 12 månader med chans till förlängning.Så ansöker du
Känns den här rollen som klippt och skuren för dig? Vad kul, då tar vi gärna emot din ansökan redan idag! Skicka in din ansökan på www.clockworkpeople.se
senast 2025-11-02. Urval kommer att ske löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Vid frågor kring tjänsten kontakta Linda Haglind på 073-351 27 12 eller linda.haglind@clwork.se
. Varmt välkommen med din ansökan! Ersättning
Fast l?n
Sista dag att ansöka är 2025-11-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
