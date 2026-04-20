Produktionsplanerare teknisk industriverksamhet | Örnsköldsvik
2026-04-20
Har du erfarenhet av produktion och planering och trivs i en strukturerad och samordnande roll? Jefferson Wells söker nu en produktionsplanerare till ett konsultuppdrag hos en kund i Örnsköldsvik, där du arbetar nära produktion, inköp och teknik för att skapa effektiva produktionsflöden. Välkommen med din ansökan redan idag!
Ort: Örnsköldsvik
Omfattning: Heltid, 100 % (på plats)
Start: Enligt överenskommelse
Uppdragets längd: Start enligt överenskommelse. Konsultuppdrag 6-9 månader, med möjlighet till förlängning
Övrigt: Intervjuer hålls löpande och uppdraget tillsätts så snart rätt kandidat hittas.
Tjänsten kan kräva godkänd säkerhetsprövning innan uppdragets start.
Om uppdraget
Som produktionsplanerare blir du en del av ett team som arbetar nära den operativa produktionen. Du ansvarar för att planera och följa upp produktionen utifrån prognoser, kundorder och tillgängliga resurser. Rollen innebär många kontaktytor och kräver god samarbetsförmåga samt ett strukturerat arbetssätt.
Du arbetar både operativt och administrativt för att säkerställa att material, kapacitet och tidplaner är i balans och att produktionen kan genomföras effektivt enligt plan.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter innefattar bland annat att:
Upprätta och följa upp produktionsplaner på kort och medellång sikt
Samordna planering med produktion, inköp, beredning och produktionsteknik
Följa upp materialtillgång, leveranser och eventuella avvikelser
Bidra till förbättring av planeringsprocesser och arbetssätt
Arbeta i affärs- och planeringssystem samt säkerställa korrekt masterdata
Delta i produktionsmöten och avstämningar
Din profil
För att lyckas i uppdraget ser vi att du har viss tidigare erfarenhet från tillverkande industri, exempelvis inom produktionsplanering, produktion, inköp, beredning eller produktionsteknik. Du är van vid att arbeta strukturerat, hantera flera parallella arbetsuppgifter och samarbeta med olika funktioner i organisationen.
Du har ett analytiskt tänkande, god planeringsförmåga och trivs i en miljö där förutsättningar kan förändras och där flexibilitet är viktigt.
Vi söker dig som har:
Teknisk eller industriell gymnasieutbildning, alternativt eftergymnasial utbildning inom relevant område
1-2 års erfarenhet inom produktion, planering, inköp, beredning eller produktionsteknik
Grundläggande förståelse för produktionsflöden och materialplanering
God systemvana, gärna erfarenhet av affärssystem (t.ex. ERP/MRP)
Förmåga att arbeta strukturerat, noggrant och lösningsorienterat
God samarbetsförmåga och kommunikativ trygghet
Goda kunskaper i svenska och engelska, i tal och skrift
Om Jefferson Wells
Jefferson Wells är ett konsult- och rekryteringsbolag specialiserat på kompetensförsörjning av chefer och specialister. Jefferson Wells unika expertis och branscherfarenhet gör att vi kan få verksamheter att växa och erbjuda en långsiktig karriärutveckling för våra kandidater. Jefferson Wells finns på ett 50-tal orter i Sverige och i mer än 50 länder världen över och är en del av ManpowerGroup.
Med vårt omfattande nätverk kan vi erbjuda mängder av spännande uppdrag och positioner. Vi matchar dina färdigheter och karriärmål med några av Sveriges mest attraktiva verksamheter och varumärken.
Varmt välkommen med din ansökan genom att registrera ditt CV. Notera att vi inte tar emot ansökningar via mail. Urvalet sker löpande. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-04
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Experis AB
891 64 ÖRNSKÖLDSVIK
Jeffersson Wells
Veronica Forsén Alfredsson
