Produktionsplanerare sökes till Saabs verksamhet i Malmslätt
2026-03-19
Vi tror att framsteg och möjligheter skapas bäst tillsammans. Välkommen till en plats där samarbete gör skillnad.
Din roll
I rollen som planerare kommer du tillsammans med två andra planerare att ha ett övergripande ansvar av att hålla ihop våra behov och säkra att de frisläpps i tid så vår produktion har order att arbeta ifrån. I denna roll arbetar man nära produktion, eftermarknadskoordinator, gods, inköp och projektledare. Du kommer att ingå i ett nyskapat växande team med projektledare, planerare och eftermarknadskoordinatorer.Publiceringsdatum2026-03-19Dina arbetsuppgifter
Prognos- och beläggningsarbete
Kostnadskalkylering
Materialplanering
Ta fram och följa upp KPI
Arbeta med ständiga förbättringar tillsammans med angränsande funktioner
Dessa uppgifter kommer man ha ett övergripande ansvar för men de löses gemensamt i ett team.
Produktenheten Tactical Electronics utvecklar, säljer, producerar och levererar förmåga inom taktisk elektronik till kunder på den globala världsmarknaden. Produktportföljen består bland annat av datorer, skärmar, switchar och kamerasystem.
Verksamheten är lokaliserad i Malmslätt, Linköping och består av ca 65 medarbetare fördelat på ett antal sektioner.
För mer information om Saab Tactical Electronics erbjudande, besök gärna www.saab.com/ste.Profil
Du är en nyfiken, initiativrik och självgående person som gillar att ha en bred förståelse och är involverad i flera projekt som ligger i olika faser. Du är duktig på att strukturera ditt arbete och det ger dig en bra grund att planera såväl i närtid som mot en längre horisont. Du har lätt för att knyta kontakter och samarbetar väl med personer i olika funktioner och roller. En tydlig och klar kommunikation är viktig, då du säkerställer att budskap når fram och att förväntningarna är tydliga för alla berörda parter. Rollen innebär mycket frihet och du har stor möjlighet att påverka.
Du har:
Erfarenhet av materielbehovs-, kapacitets- och beläggningsplanering.
En akademisk examen eller YH kombinerat med erfarenhet från liknande roller inom logistik och produktion.
Flytande svenska och engelska språkkunskaper, i både tal och skrift
Erfarenhet av IFS Sherpa eller liknande ERP-system
Meriterande:
Dokumenterad utbildning inom produktionslogistik
Erfarenhet av metodiskt förbättringsarbete inom t.ex. LEAN
Teoretiska och praktiska kunskaper inom supply chain med fokus på produktionsplanering och logistikflöden
Befattningen kräver att du genomgår och godkänns enligt vid var tid gällande bestämmelser för säkerhetsskydd. För befattningar där Saab har krav på säkerhetsklassinplacering kan, i förekommande fall, medföra krav på visst medborgarskap.
Urval sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan ansökningstiden är slut. Därför välkomnar vi din ansökan redan idag!
Vad du blir en del av
Upptäck oändliga möjligheter. Anta utmaningar, skapa smarta innovationer och uppgradera dina förmågor. Det här är en plats för kluriga tänkare, modiga pionjärer och alla däremellan. Tillsammans uppnår vi det extraordinära, var och en tar med sitt unika perspektiv. Varje bidrag räknas.
Saab är ett ledande försvars- och säkerhetsföretag med uppdrag att hjälpa nationer att skydda sin befolkning och bidrar till trygghet för människor och samhällen. Med 26,100 talangfulla medarbetare utvecklar Saab teknik och lösningar för en säkrare och mer hållbar värld.
Saab utvecklar, tillverkar och underhåller avancerade system inom flygteknik, vapen, ledningssystem, sensorer och undervattenssystem. Saab har sitt huvudkontor i Sverige men en global verksamhet där Saab är en del av många nationers försvarsförmåga. Läs mer om oss här
