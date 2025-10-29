Produktionsplanerare Sökes Till Fmtis I Boden
Försvarsmakten / Chefsjobb / Boden Visa alla chefsjobb i Boden
2025-10-29
, Luleå
, Älvsbyn
, Piteå
, Kalix
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Försvarsmakten i Boden
, Luleå
, Älvsbyn
, Piteå
, Kalix
eller i hela Sverige
Har du erfarenhet av arbetsledande arbete inom teknikbranschen? Har du ett allmänt teknikintresse, är serviceinriktad och tycker om att arbeta varierat? Då kan detta vara ett spännande jobb för dig!
FMTIS
FMTIS har fem enheter som utför drift- och underhåll av Försvarsmaktens ledningssystem. Genomförandeenhet Norr är en av dem. Enheten har en geografisk spridning som omfattar Norrbotten, Västerbotten, Västernorrland och Jämtland och är bemannad med både militär och civil personal. Genomförandeavdelning Boden består av en Telesektion med olika inriktningar vad gäller tekniskt underhåll samband.
Som produktionsplanerare i Försvarsmakten och FMTIS utgör du en viktig del i ett framgångsrikt team, i en myndighet som är i stark tillväxt. Tillsammans med kompetenta och engagerade kollegor får du ansvar, utveckling och utmaningar inom ditt ansvarsområde. Allt detta hos en arbetsgivare som uppmuntrar till balans i livet och god hälsa. Du ges bland annat möjlighet att träna på arbetstid, generösa arbetstidsavtal, föräldralön samt upp till sju veckor semester per år.
Försvarsmakten genomgår nu ett omfattande teknikskifte och är i ett expansivt skede. Nya ledningssystem, sambandsinstallationer i fordon och ledningshytter, avancerad soldatburen utrustning i form av radio, datorer etc skall tas hand om av Försvarets teleingenjörer enligt en underhållsplan. Arbetet utförs i huvudsak i Försvarsmaktens lokaler och anläggningar.
FMTIS genomgår i nuläget en organisationsförändring där denna avdelning kommer 2026-01-01 att övergå till Arméstabens förband.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
Som produktionsplanerare samordnar, leder och fördelar du det dagliga arbetet inom arbetslaget utifrån de direktiv som anges av närmaste Detaljchef. Du kommer vara en teknisk kundmottagare gentemot våra brukare samt genomföra fortlöpande arbete i våra tekniska system, LIFT/PRIO. Vidare kommer du stötta teleingenjörerna inom dokumentation och underhållsplaner samt utveckla metoder, rutiner och processer i syfte att effektivisera det dagliga arbetet.
KRAVPubliceringsdatum2025-10-29Kvalifikationer
• Utbildning inom produktionsplanering / arbetsledning eller motsvarande inriktning eller arbetslivserfarenhet som arbetsgivaren bedömer som likvärdig.
• Tidigare arbetslivserfarenhet av arbetsledning, arbete inom produktionsplanering, verksamhetsutveckling eller samordning av produktionsuppdrag.
• Goda erfarenheter inom Office-paketet
• Goda kunskaper i engelska och svenska både i tal och skrift
• B-körkortDina personliga egenskaper
Som person är du social, lätt att samarbeta med samt har ett coachande ledarskap. Du är noggrann, strukturerad, teknisk lagd samt kvalitetsmedveten. Du har lätt för att prioritera, är flexibel och problemlösare under tidspress. Vidare har du lätt för att kommunicera och samverka mellan både externa och interna parter samt är initiativtagande och säkerhetsmedveten.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
För att myndighetens uppdrag ska vara framgångsrikt förutsätts att alla medarbetare uppträder enligt den värdegrund som finns. Försvarsmaktens värdegrund slår vakt om alla människors lika värde, rättvisa och jämlikhet och främjar demokrati och mänskliga rättigheter (läs mer på www.forsvarsmakten.se).
Meriterande
• Kunskap om Försvarsmaktens lednings- och sambandssystem
• Erfarenhet av att arbeta inom PRIO/LIFT
• BE, C och CE körkort Övrig information
Anställningsform: Tillsvidare som inleds med sex månaders provanställning
Sysselsättningsgrad: Heltid, dagtid
Arbetsort: Boden
Tillträdesdatum: Enligt överenskommelse
Upplysningar om befattningen;
Richard Linerudt, Detaljchef: 072-519 54 65
Upplysningar om rekryteringsprocessen;
HR Julia Granström: 072-233 17 31
Fackliga företrädare
OFR/S Martin Sparr
SEKO Matz Felix
SACO Agnetha Landquist
OFR/O Heikki Videll
Samtliga nås via växeln på 019-39 35 00 Välkommen med din ansökan senast 2025-11-28. Din ansökan skall innehålla CV samt personligt brev där du motiverar varför just du är lämpad för denna befattning.
Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
• -------------------------------------------------------
Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:
Försvarsmaktens telekommunikations- och informationssystemförband, FMTIS, säkerställer Försvarsmaktens förmåga att kommunicera och leda - dygnet runt, året om.
Förbandet har ett samlat ansvar för Försvarsmaktens tekniska ledningssystem som stödjer militära insatser till sjöss, på land och i luften - i Sverige och utomlands. Förbandet har närmare 2000 medarbetare på mer än 32 orter runt om i landet. Läs mer på https://jobb.forsvarsmakten.se/fmtis
En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen.
Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras samt att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.
Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.
Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes. Ersättning
. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Försvarsmakten
(org.nr 202100-4615) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9580107