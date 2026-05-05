Produktionsplanerare med logistikbakgrund till tekniskt bolag
Söker du en spännande karriär inom produktionsplanering? Vi letar efter en driven Produktionsplanerare som vill ta nästa steg i sin karriär och bidra till att optimera och effektivisera produktionsprocesser. Som Produktionsplanerare kommer du att spela en nyckelroll i att säkerställa smidiga produktionsflöden, minimera kostnader och maximera produktivitet.
OM TJÄNSTEN:
Vi söker nu en Produktionsplanerare med fokus på att planera och koordinera produktionen av komplexa system och produkter inom industrin. Du kommer att analysera produktionsflöden, utvärdera material- och resursbehov samt säkerställa att produktionen följer givna tidsramar och kvalitetsstandarder. Du ansvarar för dina produkter från att produktionsbehov initieras till dess att produkterna är färdigmonterade och redo för leverans.
En viktig del av rollen är materialplanering, där du arbetar med att säkerställa att rätt data finns på plats och att behov frisläpps korrekt mot inköp, som sedan tar dialogen vidare med leverantörer. Arbetet innebär därför en kombination av flödesförståelse, datakvalitet och koordinering, där du får en central roll i att få helheten att fungera effektivt.
Utöver detta kommer du att ha en viktig roll i att utveckla arbetssätt och processer kopplat till planering och materialflöden, där det finns stora möjligheter att påverka och förbättra hur arbetet bedrivs.
Du kommer tillhöra ett team av Produktionsplanerare och Projektledare som arbetar tätt ihop med planeringen och framdriften av produktionsprojekten där spannet på erfarenhet, kompetenser och ålder är stort. Arbetsmiljön är jämställd och värderar varandras åsikter högt samt arbetar systematiskt med arbetsmiljön. Du kommer vara en viktig kugge i verksamhetsutveckling och likriktade arbetssätt då det just nu sker mycket spännande förändringar inom området projekt och produktionsplanering.
VI SÖKER DIG SOM:Har en BSc inom relevant område.
Har 1-3 års arbetserfarenhet, gärna inom logistik, produktion eller planering
Har ett intresse för flöden, logistik och data samt förståelse för hur dessa hänger ihop i en produktionsmiljö
Talar och skriver svenska och engelska flytande, då båda språken används i arbetet
Meriterande:Förkunskaper inom Excel, VBA, SQL eller IFS
Då vardagen kan vara omväxlande krävs flexibilitet och förmåga att tänka nytt när du ställs inför utmaningar. Du är en noggrann och strukturerad person som trivs med att arbeta med data och uppföljning, samtidigt som du är kommunikativ och har lätt för att samarbeta med andra funktioner.
Du är nyfiken på att förstå helheten i flöden och drivs av att förbättra arbetssätt och processer.
OM ANSTÄLLNINGEN:
Detta är ett konsultuppdrag med chans till förlängning.
ÖVRIG INFO:Omfattning: Heltid
Start: Enligt överenskommelse
Placering: Järfälla
Kontaktuppgifter: Mattias Isik
Lön: Marknadsmässig
Ansök genom att klicka på länken nedan. Kom ihåg att vara snabb med din ansökan då vi gör löpande urval av kandidater och att annonsen kan stängas ner innan tjänsten är tillsatt.OM FRIDAY:
Genom att vara en partner både till våra kandidater och kunder strävar vi efter att hitta den bästa matchningen. Det gör vi genom att lära känna våra kunder och kandidater på riktigt! Vi ser självklart till att kunskaps- och erfarenhetskrav matchar, men framförallt lägger vi vikt vid samsyn kring värderingar och företagskultur som båda parter värdesätter.
Vår passion är att hjälpa människor till rätt roll, arbetsplats och sammanhang inom IT och teknik. Därför grundade vi Friday med ambition att hjälpa dig till jobbet som ger dig fredagskänslan - varje dag!
Vi riktar oss främst till dig som är i början av din karriär eller studerar vid högskola/universitet inom IT och Teknik.
Vår övertygelse är att människor uppnår sin fulla potential när man ser fram emot att gå till jobbet varje morgon. "Friday - everyday", hur låter det? Så ansöker du
