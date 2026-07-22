Produktionsplanerare med kunskap i SAP
OIO Väst AB / Maskiningenjörsjobb / Göteborg Visa alla maskiningenjörsjobb i Göteborg
2026-07-22
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Vill du bidra med din expertis inom produktionsplanering och SAP S4 HANA i ett globalt bolag som tillverkar produkter för läkemedelsindustrin – där kvalitet, innovation och effektivitet går hand i hand? Då ska du fortsätta läsa! Tjänsten som Produktionsplanerare är ett tillskott till nuvarande planeringsfunktion hos vår partner och syftar till att stärka och professionalisera planeringsprocessen i takt med att bolaget växer och ställer om mot nya rutiner och system, inte minst inom SAP S4/HANA.
Om tjänstenVår partner är ett innovativt och internationellt företag som utvecklar och tillverkar högteknologiska lösningar för läkemedelsindustrin. Med stort fokus på kvalitet, hållbarhet och precision bidrar de till att säkerställa säkra och effektiva produktionsprocesser hos sina kunder världen över. Du blir en nyckelspelare i planeringsflödet från att ordern landar från säljorganisationen till att den är färdig för produktion och leverans. Därtill arbetar du veckobaserat med planeringshorisont på två veckor och hanterar allt från lagerprodukter till kundunika lösningar, där varje order ofta är en kombination av båda. Rollen innebär daglig dialog med kollegor inom försäljning, inköp och produktion. I rollen arbetar du till cirka 20 % med fullt ut kundspecifika lösningar, vilket kräver att du har förmågan att förstå kundens behov och anpassa därefter. Du behöver också ha en god känsla för när en skräddarsydd lösning är rätt väg att gå – och när en standardlösning off-the-shelf är mer effektiv.
Sammanfattningsvis innebär ditt arbete att
Planera in nya kundorder i produktionen baserat på tillgängligt material och resurser.
Bedöma kapacitet hos både interna resurser (t.ex. monteringsgrupp) och externa leverantörer.
Ta fram och kommunicera realistiska leveranstider till sälj.
Agera på avvikelser och förseningar, samt omplanera på ett effektivt sätt.
Bidra till in- och utfasningsprojekt för nya och befintliga produkter.
Delta i utvecklingen av processer och rutiner för ökad effektivitet och struktur.
Använda och på sikt optimera funktioner i SAP S4/HANA samt komplettera med Excel där systemet ännu inte räcker till.
Vem söker vi?
Vi söker dig som har erfarenhet av produktions- och/eller materialplanering i tillverkande industri, gärna där man hanterat både standardprodukter och kundanpassade lösningar. Du har god förståelse för flöden, kapacitet och beroenden mellan inköp, produktion och leverans.
För att lyckas i rollen behöver du:
Ha cirka 3 års erfarenhet av att arbeta som produktionsplanerare eller motsvarande
Erfarenhet av att arbeta i SAP S4/HANA, och gärna fler affärssystem
Vana vid att planera produktion utifrån begränsade resurser och leverantörskapacitet.
Kommunicera obehindrat på svenska och engelska i tal och skrift.
För att lyckas i rollen som Produktionsplanere hos vår partner tror vi att du är en person som kommunicerar tydligt och har lätt för att samarbeta tvärfunktionellt. Med en strukturerad och noggrann arbetsstil håller du ordning även när tempot är högt, och du tar dig an utmaningar med ett lösningsorienterat och prestigelöst förhållningssätt. Du ser till helheten, tar ansvar tillsammans med teamet och bidrar aktivt till att driva arbetet framåt.
Det är meriterande om du har arbetat i bolag med liknande övergångsperioder och förändringsarbete, exempelvis inom system- eller processbyten.
Om anställningenDetta är initialt ett konsultuppdrag via OIO med start i augusti/september fram till årsskiftet, med mycket goda möjligheter till förlängning givet att samtliga parter är nöjda.
Omfattning: Heltid
Start: Augusti/september 2026
Placering: Mölndal
Lön: Fast månadslön
Om OIO
Vår passion är att hjälpa dig till rätt roll och arbetsplats. Vi är samtidigt medvetna om att du är kräsen och väljer med omsorg inför nästa karriärsteg, det skulle vi också göra. Därför arbetar vi dedikerat i rekryteringsprocessen för att lära känna dig och dina ambitioner. Vi tror nämligen att människor på rätt plats har större chans att nå sin fulla potential. Genom schyssta, okrångliga anställningsvillkor samt ett närvarande ledarskap arbetar vi därefter aktivt med ditt engagemang och din utveckling. På så vis strävar vi efter att bli en självklar karriärpartner för dig. We are as picky as you are. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare OIO Väst AB
(org.nr 559351-5835)
Kungsportsavenyn 10 (visa karta
)
411 36 GÖTEBORG Kontakt
Consultant Manager
Elsa Jonasson elsa.jonasson@oio.se Jobbnummer
10009200