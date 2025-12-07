Produktionsplanerare/Inköpare till Tillmans Charkuteri AB
2025-12-07
Vill du ha en roll där du får arbeta nära produktionen, skapa struktur och driva flöden framåt? Hos Tillmans får du möjligheten att kombinera operativt ansvar för inköp och produktionsplanering och utveckla arbetssätt som gör arbetet mer effektivt. Du blir en viktig person som knyter ihop Tillmans, Gårdssällskapet och Björk & Co. produktioner och säkerställer att allt flyter på med rätt råvara på rätt plats och i rätt tid. Låter det som något för dig? Läs vidare!
OM TJÄNSTEN
Tillmans Charkuteri i Bollnäs grundades 1950 och tillverkar charkuteri från råvara till färdig produkt i butik med en tydlig ambition om att förknippas med hög kvalitet och snabba leveranser. Bolaget har nyligen förvärvats av Gårdssällskapet som också äger Björk & Co. och du kommer bli en viktig del i produktions- och inköpsarbetet mellan de tre bolagen. Tillmans har idag 12 anställda bestående av produktionspersonal, säljare och ordermottagare. Som produktionsplanerare/inköpare kommer du ha kontakt med samtliga på bolaget men arbeta tätast tillsammans med dels din närmsta chef som är inköpschef på Gårdssällskapet, en inköpskollega på Gårdssällskapet samt chefen för Björk & Co. Utöver det har du även kontakt med produktion och inköp och övriga medarbetare från Gårdssällskapet och Björk & Co. vilka har produktion i Eskilstuna och Färila och kontor i Stockholm. Du kommer vara en viktig länk mellan de olika produktionsenheterna i framför allt Bollnäs och Färila vilket också innebär en del resor mellan orterna.
Du erbjuds
• En roll där du verkligen får möjlighet att påverka och se resultat av det du gör
• Arbete i ett växande bolag med ambitionen att bli det självklara valet på Hälsingemarknaden
• Arbete i ett företag med en snäll och hjälpsam företagskultur
Dina arbetsuppgifter
Du kommer att arbeta i en bred roll med fokus på effektivisering och att skapa strukturerade arbetssätt och inköpsflöden. Du kommer exempelvis...
• Delta i möten och planering tillsammans med produktions- och säljteam
• Bidra till utveckling av arbetssätt, system och rutiner för ett mer digitalt och effektivt produktionsflöde
• Planera och analysera behovet av råvaror utifrån produktion, säsong och försäljningsprognoser.
• Säkerställa att rätt produkter finns på plats i rätt tid till produktionen
• Produktionsplanera på kort och lång sikt,med helhetsperspektiv på flödet från inköp till färdig produkt.
• Säkerställa kvalitet på inkommande råvaror och följa upp leverantörernas prestation
• Samarbeta tätt med produktionen för att säkerställa ett effektivt flöde
• Delta i budgetarbete och uppföljning av prisbilder, snittkostnader och avvikelser
VI SÖKER DIG SOM
Detta är en roll för dig med en god förmåga att skapa struktur, planera och driva processer framåt. Du är prestigelös och kommunikativ och trivs att samarbeta med andra och ser det som en självklarhet att hjälpa till där det behövs.
Utöver det har du...
• En eftergymnasial utbildning inom logistik, ekonomi eller motsvarande
• Några års erfarenhet inom inköp, logistik, produktionsplanering eller motsvarande
• God systemvana, gärna Fortnox eller Excel
• B-körkort
Vi ser det som starkt meriterande om du har...
• Erfarenhet från livsmedelsindustrin
Övrig information
• Omfattning: Heltid
• Start: Enligt överenskommelse
• Placering: Bollnäs/Färila
• Kontaktuppgifter: Ansvarig rekryteringskonsult Johanna Sörell, johanna.sorell@academicwork.se
samt Minna Loosaar, minna.loosaar@acdemicwork.se
Vår rekryteringsprocess
• Telefonintervju med Academic Work
• Djupintervju med Academic Work + personlighets- & problemlösningstest
• Intervjuer med Tillmans
• Referenstagning + beslut
INFORMATION OM FÖRETAGET
Sista dag att ansöka är 2026-01-07
