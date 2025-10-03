Produktionsplanerare, Bli Navet I Vår Nya Produktion - Garantell AB
Find By Anna AB / Maskiningenjörsjobb / Värnamo Visa alla maskiningenjörsjobb i Värnamo
2025-10-03
, Hylte
, Gnosjö
, Gislaved
, Vaggeryd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Find By Anna AB i Värnamo
, Gnosjö
, Gislaved
, Vaggeryd
, Ljungby
eller i hela Sverige
Garantell, del av Troax-koncernen, är ett företag baserat i Värnamo, södra Sverige. Vi utvecklar och tillverkar avancerade lösningar i metallnät som används i hela Europa. Produktsortimentet omfattar tåliga och kostnadseffektiva maskinskydd, näthyllplan, rasskydd och förrådslösningar. Vår strävan att hitta enklare, smartare och bättre lösningar har resulterat i att vi är de enda på marknaden som erbjuder måttanpassning ner på millimeter. Vi omsätter idag ca. 320 och är ca 100 anställda. Läs gärna mer om oss på www.garantell.com.
På Garantell växer vi och nu söker vi dig som vill vara med från start när vi bygger upp en ny maskinpark och etablerar ett nytt produktområde tillsammans med våra ägare Troax. Det innebär en spännande förändringsresa där vi går från enbart kundorderstyrd produktion till att också producera mot lager. Här får du chansen att vara med och skapa strukturerna och processerna som kommer prägla vår framtid.
Som PRODUKTIONSPLANERARE blir du en nyckelperson mellan produktion, lager, inköp och sälj. Du får ansvar för att analysera kapacitet, sätta planeringen för våra nya maskiner och se till att material, resurser och tidplaner går ihop. Din roll är både operativ och analytisk - en kombination som gör att du blir spindeln i nätet när det gäller att skapa ett effektivt och hållbart produktionsflöde. Du kommer arbeta nära Produktions- och Lagerchef och ha ett tätt samarbete med Troax, som stöttar oss i uppbyggnaden.
Dina övergripande arbetsuppgifter:
• Säkerställa att rätt material finns på rätt plats vid rätt tidpunkt
• Samverka med lager och inköp för att undvika materialbrist
• Delta i daglig styrning och rapportera avvikelser till ledningen
• Dokumentera maskinstopp, flaskhalsar och förändringar i planeringen
• Bidra med förbättringsförslag och utveckla våra planeringsprocesser
På Garantell blir du en del av ett framåtlutat bolag som är i förändring och expansion. Här får du arbeta i en miljö där idéer tas tillvara, där utveckling står i fokus och där du som individ verkligen kan göra skillnad. Vi är ett företag där alla jobbar tillsammans mot gemensamma mål och där du får möjlighet att påverka från dag ett. Samtidigt står vi på stadiga ben tack vare vår starka ägarstruktur med Troax i ryggen. Det ger oss tillgång till många stödfunktioner, bred kompetens och resurser som stärker vår utveckling. Vi är övertygade om att vår styrka ligger i förmågan att utbyta erfarenheter och lära av varandra - något som skapar en stimulerande miljö där innovation trivs.
DIN PROFIL
Vi tror att du har erfarenhet av liknande roller inom produktion, planering eller logistik, gärna i en miljö med högt tempo och tekniskt fokus. Du har god systemvana, gärna i affärssystem och en känsla för hur man får planering att fungera i praktiken. Som person är du strukturerad, noggrann och lösningsorienterad. Du trivs med att samarbeta, är kommunikativ och har lätt för att skapa relationer. Viktigast är att du är nyfiken, förändringsbenägen och vill vara med och bygga nytt.
KONTAKT
I denna rekrytering samarbetar Garantell med FindMood. Du ansöker till tjänsten med CV och Personligt brev på www.findmood.se,
ansvarig rekryterare är Sanna Thituson, hör gärna av dig med frågor under processens gång till sanna@findmood.se
eller 070-23 63 925. Ersättning
Enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-27 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Find By Anna AB
(org.nr 559236-6453) Arbetsplats
FindMood Jobbnummer
9538452