Produktionsplanerare - Konsultuppdrag inom komplex produktion i Stockholm

2025-08-19
Vi söker en Produktionsplanerare som ska planera och koordinera produktionen av komplexa system och produkter.
Rollen innebär ett helhetsansvar för produkterna från initierat produktionsbehov till färdigmonterade produkter klara för leverans.
Du kommer även att driva och delta i verksamhetsutvecklingsprojekt inom produktionen och samarbeta med olika avdelningar och intressenter för att identifiera förbättringsområden samt implementera effektiva processer och strategier.Dina arbetsuppgifter
Planera och koordinera produktionens flöden och resurser.
Analysera produktionsflöden och utvärdera material- och resursbehov.
Säkerställa att produktionen följer tidsramar och kvalitetsstandarder.
Delta i och driva verksamhetsutvecklingsprojekt inom produktionen.
Samarbeta med interna avdelningar för att förbättra processer och strategier.Kvalifikationer
Skall-krav:
BSc inom relevant område.
Minst 3 års erfarenhet inom produktion, logistik eller produktionsplanering.
God kommunikativ förmåga och social kompetens.
Flexibilitet och problemlösningsförmåga i en omväxlande arbetsvardag.
God samarbetsförmåga och nyfikenhet på förändrings- och förbättringsarbete.
Meriterande:
Erfarenhet av Excel, VBA, SQL och IFS.
Tidigare erfarenhet från liknande bransch eller komplex produktion.Övrig information
Rollen kräver säkerhetsskydd enligt gällande bestämmelser, vilket kan innebära krav på visst medborgarskap.Anställningsvillkor
Konsultuppdrag: du blir anställd av oss och uthyrd till kund.
Heltid, på plats i kundens lokaler i Stockholm.
Period: 2025-10-01 - 2026-12-31, mycket goda möjligheter till förlängning.
Urval sker löpande - vänta inte med din ansökan!
Viktigt: Bifoga CV där skall-kraven tydligt framgår.
