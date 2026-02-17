Produktionspersonal utanför Örnsköldsvik med omgående start!
2026-02-17
, Nordmaling
, Kramfors
, Bjurholm
, Sollefteå
Ett långsiktigt uppdrag inom tillverkning för dig som vill arbeta praktiskt, ha variation i arbetsdagen och utvecklas i en familjär miljö!
Vår kund är ett tillverkande företag specialiserat på flexibla rumsindelningslösningar. I deras anläggning tillverkas olika typer av väggsystem med stort fokus på kvalitet, precision och hållbarhet, där varje lösning anpassas efter kundens specifika behov och krav. Som produktionsmedarbetare arbetar du tillsammans med engagerade och erfarna kollegor praktiskt i produktionen och deltar i tillverkningen av olika väggsystem.
Beroende på din bakgrund och din tidigare erfarenhet kommer rollen och ansvarsområdena till stor del att anpassas efter din kompetens, drivkraft och ambition. Framför allt kommer du att arbeta med skivkapning och hyvling, alternativt med målning/lackering i kombination med truckkörning. Övriga arbetsuppgifter kan även förekomma, såsom montering, materialhantering, paketering och kvalitetskontroller på verksamhetens olika stationer. Detta ger dig möjligheten att ständigt utvecklas och ta dig an nya utmaningar och arbetsmoment.
Uppdraget startar omgående och pågår tills vidare, med en tydlig ambition om övertag hos kund på sikt.
DETTA SÖKER VI
I den här rekryteringen lägger vi stor vikt vid dina personliga egenskaper. Vi tror att du är ambitiös, ansvarstagande och trivs med att arbeta praktiskt. Du har en positiv inställning, samarbetar väl med andra och bidrar till en god laganda. Du gillar att ta i när det behövs och känner dig hemma i en produktionsmiljö. Tidigare branscherfarenhet är meriterande, men det viktigaste är att du är engagerad, nyfiken och vill lära dig.
B-körkort och med fördel bil för att ta dig till verksamheten
Goda språkkunskaper i svenska
God systemvana och har förmågan att lära dig läsa ritningar
Mycket meriterande:
Erfarenhet av produktionsarbete som ex. hyvling och skivkapning
Erfarenhet av lackering/målning
Truckkort med erfarenhet
Känner du igen dig i beskrivningen?
Vid eventuella frågor eller mer information om tjänsten är du välkommen att kontakta rekryteringskonsult Elin Eklund på elin.eklund@studentconsulting.com
. Urval och intervjuer sker löpande med tillsättning så snart vi hittat rätt kandidat.
Vi ser fram emot att träffa dig! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-28
