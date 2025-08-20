Produktionspersonal till Värmepumpstillverkningen
Nibe AB / Montörsjobb / Markaryd Visa alla montörsjobb i Markaryd
2025-08-20
, Osby
, Örkelljunga
, Hässleholm
, Perstorp
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Nibe AB i Markaryd
, Ljungby
, Malmö
, Ronneby
, Göteborg
eller i hela Sverige
NIBE söker nu personal till våra produktionsanläggningar i Markaryd där vi tillverkar värmepumpar.
Som anställd i produktionen kommer du att vara en viktig del av NIBEs produktionsprocess och tillverka produkter i enlighet med våra höga kvalitetsstandarder. Du kommer att arbeta i team där ni har nära samarbete med er teamleader.
Om rollen
Vi söker nu personal till vår lödavdelning och våra produktionslinjer.
Arbetstiden är förlagd på dagtid, 7.00-16.00 men 2-skift kan förekomma. Huvuddelen av arbetsuppgifterna utförs med prestationslön (ackord).
Stämmer det här in på dig?
Som person är du praktiskt lagd och trivs med att arbeta med händerna.
Du besitter även en god samarbetsförmåga och värdesätter kvalitet samtidigt som du vill arbeta effektivt. Monteringsarbetet är på en produktionslinje, man arbetar på en bana där det finns fler stationer. Därav vikten av att kunna samarbeta då man mestadels arbetar i team.
Du behärskar det svenska språket i både tal och skrift.
Har du erfarenhet inom montering sedan tidigare och lödat cu-rör tidigare så är det meriterande.
Mer om oss
Vi finns för att ge världen bättre energilösningar. Ända sedan 1952 har vi arbetat passionerat och målinriktat med att utveckla nya metoder för bättre energieffektivitet. På så sätt spelar vi en viktig roll i den globala omställningen till ett mer hållbart samhälle. Våra produkter förlitar sig på den finaste svenska ingenjörskonsten. Vi har en stark marknadsposition och gör stora satsningar för framtiden. Vår företagskultur är familjär och entreprenörsdriven.
NIBE i siffror
NIBE AB är en modern och framgångsrik industri med en omsättning på drygt 5 miljarder kr/år med drygt 1250 anställda i Markaryd. NIBE tillhör de marknadsledande i Europa med ett produktsortiment som består av marknadens bredaste program av värmepumpar, varmvattenberedare, solpaneler, biobränsleprodukter, ventilationsprodukter, fjärrvärmeutrustning mm.
NIBE AB ingår i det börsnoterade NIBE Industrier som har en omsättning på cirka 40 miljarder kr och mer än 21 000 anställda i över 30 länder.
Välkommen att söka jobbet
Du söker jobbet via vår hemsida www.nibe.se
under "lediga tjänster". Vi rekryterar löpande, vi behöver dock ansökan senast den 12 september 2025. Vill du veta mer så hör av dig till någon av oss. Ersättning
Individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Nibe AB
(org.nr 556056-4485), https://www.nibe.eu/sv-se/om-nibe/jobba-hos-oss/lediga-jobb Arbetsplats
Nibe AB Kontakt
HR
Nathalie Jonsson nathalie.jonsson@nibe.se 0433- 27 30 00 Jobbnummer
9467166