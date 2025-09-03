Produktionspersonal till Uddevalla med omnejd sökes!
2025-09-03
Är du en person som trivs inom produktion, har hög arbetsmoral och god fysik? Då kan vi ha jobbet för dig!Publiceringsdatum2025-09-03Om tjänsten
Vi söker nu en praktiskt lagd person till kommande uppdrag inom produktion i Uddevalla med omnjed! Du får gärna ha tidigare erfarenhet inom industri, produktion eller liknande.
Vem är du?
Vi letar efter en ansvarsfull och noggrann person som gillar att ta i, trivs med fysiskt arbete och uppskattar att arbeta i team. Det är också viktigt att du är flexibel och trivs med varierande arbetsuppgifter.
Meriterande erfarenheter:
• Ritnings läsning
• Montering
• Truckkort
• Datorvana
• Svetserfarenhet
• Maskin- och verktygsvana
Krav för tjänsten:
• Erfarenhet från industri/produktion
• Kunna läsa och förstå ritningar
• Flytande i svenska språket
• B-Körkort
Om verksamheten
Eventuella namngivna referenter bör ha kännedom om att de finns i dina ansökningshandlingar. Urvalet sker löpande så tjänsten kan komma att tillsättas innan ansökningstiden har löpt ut.
Uniflex är ett auktoriserat bemanningsföretag som arbetar med uthyrning och rekrytering. Uniflex finns i Sverige, Norge och Finland. I Sverige är vi drygt 3 000 anställda och finns på ett 40 tal orter. Vi är medlemmar i Almega Kompetensföretagen samt Byggföretagen och har kollektivavtal med LO, Byggnads, Unionen och Akademikerförbunden. Uniflex är kvalitets-, miljö- och arbetsmiljöcertifierade enligt ISO 9001, ISO 14001 samt ISO 45001.
