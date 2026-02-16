Produktionspersonal till NK Lundströms Trävaror - bli en del av vår familj!
2026-02-16
Är du praktiskt lagd, trivs med ett fysiskt arbete och vill bli en del av ett företag där beslutsvägarna är korta och gemenskapen är stark? Då vill vi gärna lära känna dig!
Hos NK Lundströms Trävaror blir du en del av ett modernt familjeföretag med snart 100 års erfarenhet i branschen. Här kombineras tradition, yrkesstolthet och kvalitet med flexibilitet och framtidstro. Vi tillverkar sågade och hyvlade trävaror av hög kvalitet för kunder i Europa, Nordafrika och Skandinavien - och nu söker vi fler engagerade medarbetare till vårt team!
Som träindustriarbetare får du en central roll i vår produktion och blir en viktig del av det dagliga arbetet i sågverket. Du inleder i teamet för justering och hyvleri och efter intern utbildning och introduktion ansvarar du för att köra, övervaka och styra våra produktionslinjer. Ditt fokus ligger på att säkerställa ett smidigt flöde i produktionen, att maskinerna fungerar optimalt och att våra trävaror lever upp till de höga kvalitetskrav vi står för. I rollen ingår även enklare underhåll och viss felsökning för att hålla verksamheten i gång på bästa sätt.
Tjänsten är på heltid med omgående start. Du arbetar i regel måndag-fredag kl. 06:45-16:00. Uppdraget pågår så länge behov finns hos kund, med en ambition om övertag på sikt om allt fungerar bra.
DETTA SÖKER VI
I den här rekryteringen lägger vi stor vikt vid dina personliga egenskaper. Vi tror att du är ambitiös, ansvarstagande och trivs med ett praktiskt arbete. Du har en positiv inställning, samarbetar väl med andra och bidrar till en god laganda. Du gillar att ta i när det behövs och känner dig hemma i en produktionsmiljö. Tidigare branscherfarenhet är meriterande, men det viktigaste är att du är engagerad, nyfiken och vill lära dig.
För att kunna ta dig till arbetsplatsen behöver du ha körkort och bil.
Vid eventuella frågor eller mer information om tjänsten är du välkommen att kontakta team Umeå. Urval och intervjuer sker löpande med tillsättning så snart vi hittat rätt kandidat.
Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-08
Detta är ett heltidsjobb.
Studentconsulting Sweden AB (Publ)
UMEÅ
StudentConsulting
Elin Eklund umea@studentconsulting.com
