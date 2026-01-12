Produktionspersonal till Göteborg med omnejd sökes!

Uniflex AB / Montörsjobb / Göteborg
2026-01-12


Visa alla montörsjobb i Göteborg, Mölndal, Partille, Kungälv, Lerum eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Uniflex AB i Göteborg, Kungälv, Härryda, Kungsbacka, Tjörn eller i hela Sverige

Är du en person som trivs inom produktion och trivs i en fysisk arbetsmiljö? Se hit!

Publiceringsdatum
2026-01-12

Om tjänsten
Just nu söker vi medarbetare för kommande uppdrag i Göteborg med omnejd. Vi söker dig med tidigare erfarenhet inom industri, produktion eller liknande. Om du kan svetsa och/eller har truckkort är det ett plus - men det är inte ett krav. Vi söker en person med en positiv inställning till att arbeta fysiskt samt trivs med att arbeta i team.

Vem är du?
Meriterande erfarenheter:
• Läsa ritningar
• Montering
• Truckkort
• Datorvana
• Svets erfarenhet
• Maskin- och verktygsvana
• B-körkort

Kvalifikationer
• Erfarenhet från industri/produktion
• Svenska språket - tal och skrift
• Är i god fysisk form, då arbetet kan vara fysiskt krävande
• Har möjlighet att ta dig till arbetsplatsen körkort och bil är en stor fördel
• Är flexibel och trivs med varierande arbetsuppgifter
• Är en lagspelare och bidrar till en bra arbetsmiljö

Om verksamheten
Eventuella namngivna referenter bör ha kännedom om att de finns i dina ansökningshandlingar. Urvalet sker löpande så tjänsten kan komma att tillsättas innan ansökningstiden har löpt ut.

Uniflex är ett auktoriserat bemanningsföretag som arbetar med uthyrning och rekrytering. Uniflex finns i Sverige, Norge och Finland. I Sverige är vi drygt 3 000 anställda och finns på ett 40 tal orter. Vi är medlemmar i Almega Kompetensföretagen samt Byggföretagen och har kollektivavtal med LO, Byggnads, Unionen och Akademikerförbunden. Uniflex är kvalitets-, miljö- och arbetsmiljöcertifierade enligt ISO 9001, ISO 14001 samt ISO 45001.

På Uniflex ser vi våra medarbetare som vår viktigaste tillgång och därför erbjuder vi följande:

• Kollektivavtal
• Tjänstepension
• Friskvårdsbidrag och andra personalförmåner
• Försäkringar
• Marknadsmässig lön
• Karriär och utveckling

Vi söker ständigt efter nya kollegor som arbetar i enighet med våra värderingar passion & execution.

Ersättning
Fast l?n

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-25
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2198".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Uniflex AB (org.nr 556637-0341), http://www.uniflex.se/

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Jobbnummer
9678933

Prenumerera på jobb från Uniflex AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Uniflex AB: