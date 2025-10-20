Produktionspersonal till Göteborg med omnejd sökes!
2025-10-20
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
Är du en person som trivs inom produktion och trivs i en fysisk arbetsmiljö? Se hit!Publiceringsdatum2025-10-20Om tjänsten
Just nu söker vi medarbetare för kommande uppdrag i Göteborg med omnejd. Vi söker dig med tidigare erfarenhet inom industri, produktion eller liknande. Om du kan svetsa och/eller har truckkort är det ett plus - men det är inte ett krav. Vi söker en person med en positiv inställning till att arbeta fysiskt samt trivs med att arbeta i team.
Vem är du?
Meriterande erfarenheter:
• Läsa ritningar
• Montering
• Truckkort
• Datorvana
• Svets erfarenhet
• Maskin- och verktygsvana
• B-körkortKvalifikationer
• Erfarenhet från industri/produktion
• Svenska språket - tal och skrift
• Är i god fysisk form, då arbetet kan vara fysiskt krävande
• Har möjlighet att ta dig till arbetsplatsen körkort och bil är en stor fördel
• Är flexibel och trivs med varierande arbetsuppgifter
• Är en lagspelare och bidrar till en bra arbetsmiljö
Om verksamheten
Eventuella namngivna referenter bör ha kännedom om att de finns i dina ansökningshandlingar. Urvalet sker löpande så tjänsten kan komma att tillsättas innan ansökningstiden har löpt ut.
Uniflex är ett auktoriserat bemanningsföretag som arbetar med uthyrning och rekrytering. Uniflex finns i Sverige, Norge och Finland. I Sverige är vi drygt 3 000 anställda och finns på ett 40 tal orter. Vi är medlemmar i Almega Kompetensföretagen samt Byggföretagen och har kollektivavtal med LO, Byggnads, Unionen och Akademikerförbunden. Uniflex är kvalitets-, miljö- och arbetsmiljöcertifierade enligt ISO 9001, ISO 14001 samt ISO 45001.
På Uniflex ser vi våra medarbetare som vår viktigaste tillgång och därför erbjuder vi följande:
• Kollektivavtal
• Tjänstepension
• Friskvårdsbidrag och andra personalförmåner
• Försäkringar
• Marknadsmässig lön
• Karriär och utveckling
Vi söker ständigt efter nya kollegor som arbetar i enighet med våra värderingar passion & execution. Ersättning
Fast l?n Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "67613". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Uniflex AB
(org.nr 556637-0341), http://www.uniflex.se Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9564073