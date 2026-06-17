Produktionspersonal till företag i Jönköping!
Academic Work Sweden AB / Lagerjobb / Jönköping Visa alla lagerjobb i Jönköping
2026-06-17
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Är du en kvalitetsmedveten och tekniskt intresserad person som vill arbeta i en producerande miljö? Då kan detta vara tjänsten för dig! Skicka in din ansökan redan idag då vi arbetar med löpande urval.Publiceringsdatum2026-06-17Om tjänsten
Vi söker nu produktionspersonal till en av våra kunder i Jönköpingsregionen. I denna spännande roll kommer du att arbeta med monteringsuppgifter där du följer tydliga arbetsinstruktioner och kvalitetskrav. Då företaget hanterar flera olika produkter erbjuds en varierad arbetsdag med möjlighet att utvecklas inom produktionen.
Du kommer att få en gedigen introduktion och internutbildning för att skapa de bästa förutsättningarna för att lyckas i rollen.Dina arbetsuppgifter
Utföra diverse monteringsuppgifter
Följa instruktioner och arbetsbeskrivningar
Arbeta maskinnära i produktionsmiljö
Säkerställa kvalitet enligt företagets rutiner
Bidra till en säker och effektiv produktion
Vi söker dig som
Har tidigare erfarenhet av produktionsarbete, exempelvis som montör, operatör eller inom tillverkande industri
Har goda kunskaper i svenska och engelska, då kommunikation sker på båda språken
Är noggrann och kvalitetsmedveten i ditt arbete
Har ett tekniskt intresse och trivs i en praktisk roll
Kan börja arbeta omgående på heltid
Det är meriterande om du har
Erfarenhet av robotar, automation eller andra avancerade maskiner
Teknisk utbildning eller motsvarande arbetslivserfarenhet
Truckkort eller annan relevant industrikompetens
För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:
Förändringsbenägen
Ordningsam
Stabil
Ansvarstagande
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-12-14 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "X2CPWH". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Academic Work Sweden AB
(org.nr 556559-5450)
Gamla Tanneforsvägen 92 (visa karta
)
582 52 LINKÖPING Arbetsplats
Academic Work Sweden AB Jobbnummer
9967750