Produktionspersonal till containerverksamhet i Göteborg sökes!
Uniflex AB / Svetsarjobb / Göteborg Visa alla svetsarjobb i Göteborg
2025-10-20
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Uniflex AB i Göteborg
, Kungälv
, Härryda
, Kungsbacka
, Tjörn
eller i hela Sverige
Vi söker just nu en produktionsmedarbetare med svetserfarenhet till vår kund i Göteborg. Företaget jobbar bland annat med uthyrning och försäljning av containrar, specialproducerade och skräddarsydda containerlösningar och terminalverksamhet.Publiceringsdatum2025-10-20Om tjänsten
Som medarbetare hos vår kund kommer du att utföra diverse underhåll och reparationer på fraktcontainrar. Jobbet innebär arbetsuppgifter såsom svetsning, kapning, slipning och fysiskt arbete bland annat genom att använda slägga. Du ska ha erfarenhet av MIG-svetsning (kortenstål) och kunna utföra både lite grövre svetsarbeten och finsvets. Vid behov kan du få hoppa in och jobba i produktionen av specialcontainrar så det är bra om du är flexibel. Mycket av informationen och instruktionerna kommer via terminaler så det är ett plus om du har viss datorvana. I arbetet ingår också att läsa ritningar så det är mycket meriterande om du besitter kunskaper inom ritläsning. Det är meriterande om du har erfarenhet från produktion och/eller byggbranschen. Som person är du punktlig, ordentlig och arbetsvillig. Du är bra på att jobba självständigt och ta egna initiativ.
Jobbet är förlagt på dagtid 07-15:30.
Urvalet sker löpande så tjänsten kan tillsättas innan ansökningstiden har löpt ut.
Dina arbetsuppgifter i huvudsak
• Svetsning (MIG) - svetsprov kommer att utföras inför uppdragsstart
• Kapning och slipning
• Reparation och underhåll av containrar
• Jobba med specialproducerade containrar
Vem är du?
Krav för tjänsten:
• Svetsning (MIG)
• Erfarenhet av produktionsarbete
• Meriterande om du har erfarenhet från byggbranschen
• Viss datorvana
• Ritningsläsning
• Goda kunskaper i svenska och engelska
Vi söker dig som är:
• Punktlig och ordningsam
• Självständig och initiativtagande
• Arbetsvillig och flexibel
• Ha en känsla för finlir och kvalitet
Om verksamheten
Eventuella namngivna referenter bör ha kännedom om att de finns i dina ansökningshandlingar.
Uniflex är ett auktoriserat bemanningsföretag som arbetar med uthyrning och rekrytering. Uniflex finns i Sverige, Norge och Finland. I Sverige är vi drygt 3 000 anställda och finns på ett 40 tal orter. Vi är medlemmar i Almega Kompetensföretagen samt Byggföretagen och har kollektivavtal med LO, Byggnads, Unionen och Akademikerförbunden. Uniflex är kvalitets-, miljö- och arbetsmiljöcertifierade enligt ISO 9001, ISO 14001 samt ISO 45001.
På Uniflex ser vi våra medarbetare som vår viktigaste tillgång och därför erbjuder vi följande:
• Kollektivavtal
• Tjänstepension
• Friskvårdsbidrag och andra personalförmåner
• Försäkringar
• Marknadsmässig lön
• Karriär och utveckling
Vi söker ständigt efter nya kollegor som arbetar i enighet med våra värderingar passion & execution. Ersättning
