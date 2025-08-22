Produktionspersonal till betongindustrin i Strängnäs

Best Bemanning & Rekrytering I Sverige AB / Betongarbetarjobb / Strängnäs
2025-08-22


Vill du arbeta i ett företag där du har möjlighet att utvecklas och bidra i produktionen med din arbetsinsats och kreativitet? Då är detta arbete något för dig! För omgående uppdrag hos våran kund i Strängnäs söker vi dig som vill ingå i ett drivande arbetsteam och arbeta som formbyggare/betongarbetare i produktionen. I arbetsuppgifterna ingår, gjutning, armering, formning, ritningsläsning, förbättringsarbete mm. Med rätt inställning och vilja så kommer man långt, har du inte erfarenhet av detta men har det rätta drivet då ska du skicka in din ansökan! B-körkort, Egen bil. Traverskort är meriterat och om du jobbat i liknande bransch tidigare.

Ersättning
Lön enligt överenskommelse

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-21
Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Best Bemanning & Rekrytering i Sverige AB (org.nr 556786-7352)

Arbetsplats
Best Bemanning & Rekrytering AB

Jobbnummer
9470795

