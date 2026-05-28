Produktionspersonal till Benders Strängnäs
2026-05-28
Benderskoncernen är en av Nordens ledande tillverkare inom byggsektorn. Företagets huvudkontor finns i Edsvära i hjärtat av Västergötland och dotterbolag finns i 6 länder. Familjen Bender äger och leder företaget sedan 1960 och idag är vi ca 650 anställda och omsätter ca 2,5 miljarder per år.
I Strängnäsfabriken tillverkas markprodukter i betong genom hög automationsgrad. Produktionen företas i skiftform och har 11 anställda. Under 2023-2024 har nya maskiner installerats och befintlig maskinpark har uppgraderats till en toppmodern anläggning med två tillverkningslinjer.
Är du intresserad av att arbeta inom produktion hos oss?
I rollen som fabriksarbetare arbetar du främst i våra högt automatiserade produktionslinjer med att säkerställa kvaliteten på produkter som tillverkas samt med att utföra verktygsomställningar, parameterjusteringar, operatörsunderhåll och rengöring av maskiner. Andra arbetsuppgifter förekommer. Arbetet kan vara fysiskt krävande.
Arbetsuppgifter som väntar dig:
Kvalitetsmätning samt bokföring av data
Processövervakning
Parameterjustering
Verktygsbyten
Rengöring
Orderhantering samt lagerarbete
Vem söker vi?
Arbetet kräver ingen specifik yrkesutbildning, men vi ser gärna att du har
Industriell gymnasieutbildning
Erfarenhet av produktion, lagerarbete eller industri
Tidigare erfarenhet från betongindustrin
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet och söker dig som visar engagemang och ansvar i ditt arbete. Säkerhet, kvalité, samt ordning och reda är en självklar del av vår vardag. Du är noggrann, delaktig och har ett eget driv. Som person är du lättlärd, praktiskt lagd och har förmågan att se vad som behöver göras. Vi ser också att du trivs med att arbeta både självständigt och i grupp samt bidrar till en positiv stämning och goda resultat i teamet. Eftersom du kommer att ingå i ett arbetslag är dina personliga egenskaper viktiga för att samarbetet inom gruppen ska fungera.
Krav för tjänsten:
B-körkort
Allmänt god datorvana
Goda kunskaper i svenska i både tal och skrift
Meriterande:
Förarbevis för truck, hjullastare, travers, lift samt utbildning i Heta arbeten
Goda kunskaper i engelska i både tal och skrift
Vad erbjuder vi dig?
Vi erbjuder en arbetsplats som värdesätter frihet under ansvar och en sund balans mellan arbete och fritid. Hos oss är arbetsgemenskapen viktig - vi tror att framgång bygger på samarbete, där vi stöttar och lär av varandra. Vi strävar efter att bibehålla en positiv arbetskultur där din trivsel och utveckling går hand i hand. Vi erbjuder även förmåner som friskvårdsbidrag och förmånscyklar.
Benders som arbetsgivare
På Benders genomsyrar våra kärnvärden Trygghet, Engagemang och Hållbarhet allt vi gör - i varje beslut, varje möte och varje handling. Det är dessa värden som har format oss till det företag vi är idag, och som guidar oss mot framtiden.
Vi kombinerar entreprenörsanda med enkelhet och tar ansvar genom delaktighet och initiativkraft. Vårt mål är alltid att erbjuda personlig service och att överträffa förväntningar - för både våra kunder och kollegor. Genom att skapa produkter som står sig över generationer och ständigt arbeta för att minska vår miljöpåverkan, förblir vi en pålitlig och ansvarsfull partner. Som ett familjeägt företag med en lång historia av stabil tillväxt erbjuder vi en trygg och framtidssäker arbetsplats.
Vi tror att du, som vår nästa medarbetare, delar dessa värden och är redo att utvecklas och växa tillsammans med oss.Publiceringsdatum2026-05-28Övrig information
Tjänsten börjar med en visstidsanställning med möjlighet till tillsvidare. Arbetet är idag förlagt till tvåskift med varannan vecka dagtid mån-fre 05:30-14:30 och varannan vecka kvällstid mån-tors 14:30-00:30.
Tillträde planeras till efter sommarsemestern enligt överenskommelse. Vi tillämpar löpande urval så skicka gärna in din ansökan så snart som möjligt.
Varmt välkommen med din ansökan till Benders - tillsammans bygger vi för framtiden!
Som ett led i vårt systematiska säkerhetsarbete och för att säkerställa en säker arbetsmiljö drogtestar vi alltid dig som kandidat innan anställningsavtal upprättas. Drogtest sker genom hårtest.
Vi undanber oss vänligt men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-21
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Benders Sverige AB
(org.nr 556233-3970), https://www.benders.se/
Fjädervägen 12 (visa karta
)
645 47 STRÄNGNÄS
För detta jobb krävs körkort.
Benders Sverige AB, Strängnäs Kontakt
Fabrikschef
Johan Tuokko 010-8882078
9933675