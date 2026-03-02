Produktionspersonal sökes till kommande uppdrag i Halmstad
2026-03-02
Om tjänsten
Vi söker nu medarbetare till kommande uppdrag inom industri och tillverkning. Här finns möjligheter för dig som vill arbeta inom något av följande: mekanisk eller elektrisk montering, kvalitetskontroll, svetsning eller logistik och materialhantering.
Dina arbetsuppgifter i huvudsak
Vi söker dig som har erfarenhet inom ett eller flera av följande områden:
• Mekanisk och/eller elektrisk montering
• Montering av delsystem eller kompletta enheter
• Elektrisk mätning och test av komponenter
• Logistik och truckkörning
Meriterande:
• Teknisk utbildning inom el, elektronik eller mekanik
• Erfarenhet av ritningsläsning
• Erfarenhet av fältinstallation
• Truckkort (A1-4, B1-4)
• Svetskompetens
Vem är du?
Vi söker dig som som har förmåga att arbeta strukturerat och kvalitetsmedvetet. Du trivs i en praktisk roll och har längre erfarenhet inom ditt yrkesområde.
Tjänsten kräver att du kan bli godkänd enligt gällande säkerhetsskyddsbestämmelser. För vissa befattningar kan säkerhetsklassning och krav på medborgarskap förekomma.
Om verksamheten
Eventuella namngivna referenter bör ha kännedom om att de finns i dina ansökningshandlingar. Urvalet sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan annonstiden har löpt ut.
Uniflex är ett auktoriserat bemanningsföretag som arbetar med uthyrning och rekrytering. Uniflex finns i Sverige, Norge och Finland. I Sverige är vi drygt 3 000 anställda och finns på ett 40 tal orter. Vi är medlemmar i Almega Kompetensföretagen samt Byggföretagen och har kollektivavtal med LO, Byggnads, Unionen och Akademikerförbunden. Uniflex är kvalitets-, miljö- och arbetsmiljöcertifierade enligt ISO 9001, ISO 14001 samt ISO 45001.
På Uniflex ser vi våra medarbetare som vår viktigaste tillgång och därför erbjuder vi följande:
• Kollektivavtal
• Tjänstepension
• Friskvårdsbidrag och andra personalförmåner
• Försäkringar
• Marknadsmässig lön
• Karriär och utveckling
Vi söker ständigt efter nya kollegor som arbetar i enighet med våra värderingar passion & execution. Ersättning
Fast l?n Så ansöker du
Arbetsgivarens referens

Arbetsgivarens referens för detta jobb är "5930".
Omfattning

Detta är ett heltidsjobb.
Arbetsgivare Uniflex AB
Körkort

För detta jobb krävs körkort.
