Produktionspersonal med kunskap inom robotar och CNC
Uniflex AB / Verktygsmaskinoperatörsjobb / Vetlanda Visa alla verktygsmaskinoperatörsjobb i Vetlanda
2026-02-05
, Sävsjö
, Eksjö
, Ydre
, Nässjö
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Uniflex AB i Vetlanda
, Sävsjö
, Eksjö
, Nässjö
, Uppvidinge
eller i hela Sverige
Vi söker nu produktionspersonal till vår kunds verksamhet i Vetlanda inom tillverkningsindustrin. Tjänsten passar dig som har teknisk kompetens och erfarenhet av arbete i en modern produktionsmiljö där robotar, CNC och svetsning är centrala delar.
I rollen kommer du huvudsakligen att arbeta med robotsvetsning, men även viss manuell svetsning ingår. Du kommer dessutom att styra och övervaka CNC-maskiner samt säkerställa att produktionen håller rätt kvalitet. Materialhantering och truckkörning är en naturlig del av det dagliga arbetet.
Arbetet är förlagt till skift, där både 2-skift och 4-skift kan förekomma beroende på produktionens behov.Publiceringsdatum2026-02-05Kvalifikationer
För att lyckas i rollen ser vi att du har:
Kunskap och erfarenhet av robotar och CNC-maskiner
Erfarenhet av robotsvetsning och/eller manuell svetsning
Truckkort (krav)
God teknisk förståelse och ett noggrant arbetssätt
Förmåga att arbeta både självständigt och i team
Meriterande
Erfarenhet från tillverkningsindustri
Traverskort
Erfarenhet av programmering eller avancerad inställning av CNC-maskiner
Vi erbjuder ett varierande och tekniskt arbete i en stabil produktionsmiljö med möjlighet till utveckling och långsiktig anställning.
Uniflex är ett auktoriserat bemanningsföretag som arbetar med uthyrning och rekrytering. Uniflex finns i Sverige, Norge och Finland. I Sverige är vi drygt 3 000 anställda och finns på ett 40 tal orter. Vi är medlemmar i Almega Kompetensföretagen samt Byggföretagen och har kollektivavtal med LO, Byggnads, Unionen och Akademikerförbunden. Uniflex är kvalitets-, miljö- och arbetsmiljöcertifierade enligt ISO 9001, ISO 14001 samt ISO 45001.
På Uniflex ser vi våra medarbetare som vår viktigaste tillgång och därför erbjuder vi följande:
• Kollektivavtal
• Tjänstepension
• Friskvårdsbidrag och andra personalförmåner
• Försäkringar
• Marknadsmässig lön
• Karriär och utveckling
Vi söker ständigt efter nya kollegor som arbetar i enighet med våra värderingar passion & execution. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Uniflex AB
(org.nr 556637-0341) Arbetsplats
Uniflex Höglandet Jobbnummer
9724469