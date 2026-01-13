Produktionspersonal med erfarenhet av ritningsläsning till Volvo CE i Braås
2026-01-13
Vänligen notera att vi endast tar emot ansökningar via hemsidan. Ansökningar via mail hanteras ej.
Om rollen
Vi söker en lösningsorienterad och engagerad person som vill arbeta som kantpressare och laseroperatör på Volvo CE Braås. Du kommer att spela en central roll i tillverkningsprocessen och bidra till att säkerställa att produkterna håller hög kvalitet och levereras i tid. Hos Volvo CE får du ett utvecklande arbete i en modern produktionsmiljö, möjlighet att bidra till förbättringsarbete och effektiviseringar samt ett stabilt företag och en stark gemenskap. Tjänsten är en visstidsanställning på 6 månader hos Adecco, med goda möjligheter till förlängning. Arbetet är på heltid och arbetstiden är förlagd till 2-skift.Publiceringsdatum2026-01-13Arbetsuppgifter
• Operera och ställa in kantpressar och laserskärmaskiner.
• Arbeta utifrån ritningar och säkerställa att produkter tillverkas enligt specifikationer.
• Utföra kvalitetskontroller och säkerställa att detaljer uppfyller krav.
• Hantera material, verktyg och underhåll av maskiner.
• Aktivt bidra till att förbättra processer och flöden i produktionen.
Om dig:
Vi söker dig som är lösningsorienterad och trivs med att lösa tekniska problem och optimera arbetet. För att lyckas i rollen ser vi också att du är noggrann och kvalitetsmedveten, med ett öga för detaljer.Kvalifikationer
• Godkänt i matte 1, svenska 1 och engelska 5
• Gymnasial teknisk utbildning eller motsvarande erfarenhet.
• Goda kunskaper i ritningsläsning och kan omsätta ritningar till färdiga produkter.
• Erfarenhet från produktionsmiljö och industri - gärna inom metall- eller verkstadsindustrin.
• B-körkort.
• Truckkort A1-4, B1 och traverskort (meriterande).
• Erfarenhet av arbete med kantpress och/eller laserskärning (meriterande).
Vi kommer att lägga stor vikt vid personlig lämplighet. Bakgrundskontroll kommer att genomföras på samtliga slutkandidater i processen.
Om anställningen
Notera att tjänsten är del i vår konsultbemanning, där du får en anställning hos Adecco och hyrs ut till Volvo CE. Att vara ambulerande konsult innebär att man blir anställd av oss på Adecco för att utföra arbete i kundföretag och vars arbetsplats, arbetstid och arbetsuppgifter sålunda kan variera inom ett överenskommet tjänstgöringsområde.
Kontaktuppgifter
Har du frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen är du varmt välkommen att kontakta ansvarig rekryterare Olivia Sjöberg via Olivia.Sjoberg@adecco.se
Har du frågor angående registrering, var god kontakta supporten via info@adecco.se
Denna rekrytering innefattar videointervju som en viktig del i processen om du går vidare efter din ansökan. Vi rekommenderar dig att utföra din videointervju omgående för att öka dina chanser.
Urval sker löpande, välkommen med din ansökan redan idag! Ersättning
