Produktionspersonal med erfarenhet av ritningsläsning till Volvo CE i Braås
2026-04-13
Vänligen notera att vi endast tar emot ansökningar via hemsidan. Ansökningar via mail hanteras ej.
Om rollen
Vill du arbeta i en framtidsfokuserad produktionsmiljö där du får använda både precision och problemlösningsförmåga? Vi söker nu engagerade och lösningsorienterade kantpressare/laseroperatörer till Volvo CE i Braås - en arbetsplats med stark gemenskap, tydliga arbetsprocesser och en kultur som präglas av innovation och kvalitet.
Här får du ett utvecklande arbete där du är en nyckelperson i tillverkningsflödet. Du blir del av ett stabilt företag som investerar i sin personal, arbetar långsiktigt och ständigt förbättrar sina tekniska lösningar. Tjänsten är en visstidsanställning på 6 månader via Adecco, med goda möjligheter till förlängning. Arbetstiden är förlagd till 2-skift.Publiceringsdatum2026-04-13Arbetsuppgifter
Som kantpressare och laseroperatör får du ett varierat arbete. Du kommer bland annat att:
Operera och ställa in kantpressar och laserskärmaskiner
Arbeta utifrån ritningar och säkerställa att detaljer tillverkas enligt specifikationer
Utföra kvalitetskontroller och säkerställa att produkterna uppfyller höga krav
Hantera material, verktyg och enklare maskinunderhåll
Aktivt bidra till att förbättra processer och flöden i produktionen
Om dig:
Du trivs i en roll där både teknik och hantverk möts. Vi tror att du är en person som är lösningsorienterad, noggrann och kvalitetsmedveten, med ett öga för detaljer.Kvalifikationer
Godkänt betyg i matematik 1, svenska 1 och engelska 5
Gymnasial teknisk utbildning eller motsvarande erfarenhet
Erfarenhet från produktionsmiljö och industri - gärna inom metall- eller verkstadsindustrin
B-körkort
Meriterande:
Truckkort A1-4, B1 och traverskort
Erfarenhet av arbete med kantpress och/eller laserskärning
Goda kunskaper i ritningsläsning och kan omsätta ritningar till färdiga produkter
Om ansökan
Vi kommer att lägga stor vikt vid personlig lämplighet. Bakgrundskontroll kommer att genomföras på samtliga slutkandidater i processen.
Denna rekrytering innefattar videointervju som en viktig del i processen om du går vidare efter din ansökan. Vi rekommenderar dig att utföra din videointervju omgående för att öka dina chanser.
Har du frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen är du varmt välkommen att kontakta ansvarig rekryterare Olivia Sjöberg via Olivia.Sjoberg@adecco.se
Har du frågor angående registrering, var god kontakta supporten via info@adecco.se
Urval sker löpande, välkommen med din ansökan redan idag! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-04
