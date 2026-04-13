Produktionspersonal inom gjutning till ledande fordonsaktör
2026-04-13
Vänligen notera att vi endast tar emot ansökningar via hemsidan. Ansökningar via mail hanteras ej.
Publiceringsdatum2026-04-13Om tjänsten
Vill du arbeta i en spännande produktionsmiljö där traditionellt hantverk möter modern teknik? Vi söker produktionspersonal inom gjutning till en av världens största aktörer inom fordonsindustrin - med placering i Skövde. I rollen blir du en del av hela gjuteriprocessen, från smältverket och kärnmakeriet till formningslinjen och efterbehandlingen. Det innebär varierande arbetsuppgifter som maskinövervakning, manuell avsyning av gjutgods, truckkörning och skrotsmältning. Har du truckkort är det meriterande, men är du öppen för att ta det ser vi positivt på det.
Tjänsten är en visstidsanställning på heltid där arbetstiderna är förlagda på skift och kan variera mellan dag, kväll, natt och helg beroende på verksamhetens behov. Som konsult genom Adecco får du chansen att utvecklas, lära dig ny teknik och påverka arbetsprocesser hos vår kund. Adecco värderar jämställdhet och mångfald högt, vi ser därför positivt på sökande av olika kön och bakgrund. Tjänsten kräver ingen tidigare erfarenhet av produktion eller gjutning, men du ska gärna trivas med praktiska arbetsmoment och ha ett högt säkerhetstänk. Vi kommer att lägga stor vikt vid personlig lämplighet.
Om dig
Vi söker dig som är noggrann, lösningsorienterad och ansvarstagande. Du trivs med praktiska arbetsmoment och är bekväm i en miljö där både teknik och samarbete är en naturlig del av vardagen.
Krav för tjänsten:
Trivs med praktiska arbetsmoment och har med fördel erfarenhet av att arbeta med händerna
B-körkort
Goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift
Meriterande:
Godkänt betyg i matte 1, svenska 1 och engelska 5
Erfarenhet av industriellt arbete
Kunskap eller erfarenhet från gjuteriarbete
Vana vid felsökning
Erfarenhet av ABB-robotar eller annan robotteknik
Om ansökan
Bakgrundskontroll genomförs på samtliga slutkandidater.
Vi använder Tengai-intervju som ett obligatoriskt steg i processen. Vänligen genomför den så snart som möjligt efter att du mottagit den.
Kontaktuppgifter
Har du frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen är du varmt välkommen att kontakta ansvarig rekryterare: Olivia Sjöberg via olivia.sjoberg@adecco.se
Har du frågor angående registrering, var god kontakta supporten via info@adecco.se
Välkommen med din ansökan!
Sista dag att ansöka är 2026-05-04
