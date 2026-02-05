Produktionspersonal inom gjutning till ledande fordonsaktör
2026-02-05
Vänligen notera att vi endast tar emot ansökningar via hemsidan. Ansökningar via mail hanteras ej.
Observera att detta är en proaktiv annons för framtida uppdrag hos vår kund i Skövde. Urval och intervjuer sker löpande, men eftersom behovet kan uppstå vid ett senare tillfälle kan svarstiden bli längre än normalt. Vi tackar för din förståelse!Publiceringsdatum2026-02-05Om tjänsten
Vi söker nu produktionspersonal inom gjutning till en av världens största aktörer inom fordonsindustrin - med placering i Skövde!
Hos oss blir du en viktig del av hela gjuteriprocessen: från smältverket, via kärnmakeriet och formningslinen till efterbehandlingen. Här arbetar du med maskinövervakning, manuell avsyning av gjutgods, truckkörning och skrotsmältning på en arbetsplats där tradition möter modern teknik. Eftersom truckkörning är en del av arbetet ser vi gärna att du har truckkort eller är öppen för att införskaffa det.
Tjänsten är en visstidsanställning på heltid med goda möjligheter till förlängning. Arbetstiderna är förlagda på skift och kan variera mellan dag, kväll, natt och helg, beroende på avdelningens behov. Som uthyrd konsult får du en möjlighet i att bidra till bättre arbetsprocesser, utveckla nya produkter och forma en hållbar framtid hos våra kunder. Vi värdesätter rätt inställning och viljan att omfamna ny teknik och effektiva arbetsmetoder. På Adecco värderar vi jämställdhet och mångfald högt och vi ser därför positivt på sökande av olika kön och bakgrund.
Om dig
Vi söker dig som är noggrann, lösningsorienterad och ansvarstagande - både självständigt och i team. Du trivs med praktiska arbetsmoment och är bekväm med att arbeta i en industriell miljö. Har du erfarenhet från produktion eller liknande är det ett plus, men viktigast är att du har ett säkerhetstänk och en vilja att lära.
Krav för tjänsten:
• Trivs med praktiska arbetsmoment och har med fördel erfarenhet av att arbeta med händerna
• B-körkort
• Goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift
Meriterande:
• Godkänt i matte 1, svenska 1 och engelska 5
• Erfarenhet av industriellt arbete
• Erfarenhet från gjuteriarbete
• Vana vid felsökning
• Erfarenhet av arbete med ABB-robotar eller liknande robotteknik
Vi kommer att lägga stor vikt vid personlig lämplighet. Bakgrundskontroll kommer att genomföras på samtliga slutkandidater i processen.
Vi använder oss av Tengai-intervju i denna rekrytering vilket är ett obligatorisk steg för att vi ska kunna ta dig vidare i processen. Vänligen genomför den så snart som möjligt efter att du har fått den.
Observera att vi genom denna annons söker kandidater för framtida uppdrag inom produktion.
Kontaktuppgifter
Har du frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen är du varmt välkommen att kontakta ansvarig rekryterare: Olivia Sjöberg via olivia.sjoberg@adecco.se
Har du frågor angående registrering, var god kontakta supporten via info@adecco.se
Välkommen med din ansökan!

Ersättning: Fast lön
