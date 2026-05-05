Produktionspersonal i norra Stockholm - Start omgående
2026-05-05
Vi på Submit söker nu efter flera produktionsmedarbetare för våra samarbetspartners i norra Stockholm.
Vi på Submit Bemanning & Rekrytering söker nu flera personer för våra kunder i norra Stockholm. Tjänsterna är främst inom livsmedelsproduktion och paketering, där du kommer att bidra till både produktionen och paketeringen av produkter.
Anställningen kräver ingen tidigare erfarenhet, vi söker enbart dig med följande personliga egenskaper.
God förmåga att ta egna initiativ
Trivs med enformigt och monotont arbete
Flexibel och villig att arbeta övertid vid behov
Stresstålig och kan arbeta i högt tempo
Noggrann och tar arbetet på stort allvar
Flytande svenska i tal och skrift
Meriterande:
Truckort A+B
Erfarenhet från liknande arbete
Plats: Norra Stockholm Start: Tillsättning sker löpande Lön: Enligt ÖK. Arbetstid: Heltid/deltidOm företaget
Vi på Submit kännetecknas av ett genuint engagemang och strävar alltid efter att skapa de mest gynnsamma förutsättningarna. Vi värdesätter varje individ och sätter stor värdering på att skapa en arbetsmiljö där våra medarbetare inte bara trivs utan också har möjlighet att utvecklas fullt ut.
Som konsult hos Submit öppnas dörrar till professionell tillväxt och möjligheter att bygga värdefulla nätverk som kommer att vara en tillgång för dig i framtiden. Vi tror på att investera i våra medarbetares personliga och professionella utveckling. Därför tillhandahåller vi en dedikerad konsultchef som stöttar dig genom hela din resa, och som finns där för att ge vägledning och stöd på vägen mot framgång.
