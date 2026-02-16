Produktionspersonal för konsultuppdrag inom elektroniktillverkning!
Vi söker nu Produktionsmedarbetare för konsultuppdrag hos en av våra kunder i Motala.
Vad innebär rollen
Arbetsuppgifter:
Du kommer ingå i en mindre produktionsgrupp där huvudsakliga arbetsuppgifter kommer innebära testning och kontroller av tillverkade elektronikutrustning och testutrustning.
Arbetet innehåller mycket finmotoriska monteringsmoment och kalibrering samt arbetar med avvikelserkontroller och rapportering i kundens affärssystem.
Det kan även förekomma godsmottagning och truckkörning vid behov.
Start: Omgående
Arbetstider: Dagtid, måndag-fredag. Kvalifikationer
Vi söker dig som har ett positivt förhållningssätt och trivs att arbeta strukturerat och noggrant och har intresse för teknik i produktionsmiljö.
Krav för tjänsten:
• Tidigare arbetslivserfarenhet inom montering/el-montering/elektronik/tekniskt arbete alternativt ha ett starkt intresse för elektronik.
• Är mycket noggrann och har tålamod med öga för detaljer
• Trivs med precisionsarbete och repetitiva moment
• Har god hand- och fingerfärdighet
• Är ansvarsfull och pålitlig
• Goda datakunskaper
• Goda kunskaper i svenska språket, både i tal & skrift.
Truckkort är meriterande
Anställningen
Uppdraget kommer inledas som ett konsultuppdrag på heltid och kommer pågå under tidsbegränsad period 1-3 månader med möjlighet till förlängning.
För rätt person finns möjlighet till anställning på sikt hos kundföretaget.Om företaget
Om Nordiska Bemanningsgruppen Som konsult hos Nordiska Bemanningsgruppen får du en trygg anställning och möjlighet att arbeta hos noggrant utvalda samarbetspartners. Vi erbjuder uppdrag som stärker ditt CV, breddar din erfarenhet och ger dig möjlighet att utvecklas inom olika branscher. Hos oss får du mer än bara ett jobb - du får en långsiktig partner i din karriär. Ansök redan idag - urval sker löpande! Ersättning
