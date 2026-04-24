Produktionsoperatörer sökes till Stockholm!
Pokayoke AB / Maskinoperatörsjobb / Stockholm Visa alla maskinoperatörsjobb i Stockholm
2026-04-24
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Pokayoke AB i Stockholm
, Järfälla
, Botkyrka
, Tyresö
, Täby
Publiceringsdatum2026-04-24Om tjänsten
Vill du arbeta i en miljö där kvalitet, ansvar och teamwork står i fokus? Letar du efter en roll där du kan utvecklas långsiktigt och samtidigt bidra till något som gör skillnad? Då kan detta vara rätt möjlighet för dig!
En av våra kunder i centrala Stockholm söker nu engagerade operatörer till en växande avdelning. Här får du chansen att arbeta i en verksamhet som bidrar till människors hälsa och välbefinnande.Arbetsuppgifter
I rollen som operatör arbetar du nära dina kollegor och blir en viktig del av teamet. Arbetet är både praktiskt och samarbetsinriktat, vilket ställer krav på god laganda och kommunikation.
Du kommer att arbeta i en läkemedelsproduktion där du ansvarar för delar av den initiala kvalitetskontrollen. Noggrannhet och ansvarstagande är därför avgörande. Arbetet sker i renrumsmiljö och innebär att du följer tydliga rutiner och processer.
Vad vi söker
Vi söker dig som:
• Har möjlighet att arbeta skift
• Trivs med ett fysiskt arbete
• Har en fullständig gymnasieexamen
• Kan hantera dokumentation på både svenska och engelska
• Söker ett långsiktigt arbete
• Har ett intresse för läkemedelsindustrin
• Är driven, nyfiken och engagerad samt vill arbeta i linje med företagets värderingar
Om Pokayoke
Pokayoke är ett kompetensbolag inom logistik med bemanning som kärnverksamhet. Vi består av logistikspecialister och med vår långa erfarenhet i branschen finns det inte en logistikutmaning vi inte stått inför. Detta är en kunskap vi nu vill dela med oss av. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-24 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Pokayoke AB
(org.nr 559354-2128), https://pokayoke.se/
Warfvinges Väg 29 (visa karta
)
112 51 STOCKHOLM Kontakt
Rekryterare Stockholm rekryterare.stockholm@pokayoke.se Jobbnummer
9874807