Produktionsoperatör till ny livsmedelsfabrik i Knislinge
2025-09-05
Surviva Foods AB är en del av Nordrest-koncernen, en av Sveriges snabbast växande aktörer inom måltidslösningar. Koncernen omsätter idag ca 2,2 miljarder SEK och har tydliga tillväxtplaner.
Inom Nordrest finns tre bolag med fokus på försvar och beredskap:
• Surviva Foods AB - bygger nu upp en egen toppmodern produktionsanläggning i Knislinge för blandning och packning av torkade livsmedel och måltidskomponenter med lång hållbarhet.
• OutMeals AB - paketerar och distribuerar kompletta MRE (Meals Ready to Eat) till försvarsmakter och hjälporganisationer.
• Orifo - ansvarar för singelprodukter med leveranser via internationella ramavtal.
Tillsammans erbjuder vi en helhetslösning: från produktutveckling och egen tillverkning till paketering, logistik och leverans. Det ger oss en unik position på marknaden och öppnar stora möjligheter för dig som vill vara med från start i en verksamhet med stark tillväxt och långsiktighet.
Din roll
Som produktionsoperatör blir du en nyckelperson i vår uppstart. Du arbetar med blandning, maskinställning, förpackning, kvalitetskontroll och hygienrutiner. Du kommer in i en miljö där vi bygger nytt - och där ditt engagemang och din kompetens bidrar direkt till att forma framtidens produktion.
Erfarenhet från livsmedels- eller processindustri, gärna maskin- och linjeansvar
Vana av hygien- och kvalitetskrav (HACCP/GMP)
Fysisk förmåga att hantera lyft upp till ca 25 kg
God svenska i tal och skrift
Meriterande:
truckkort, erfarenhet av förpackningsmaskiner, dokumenterad erfarenhet från certifierad livsmedelsproduktion (FSSC 22000/BRC).
Vi erbjuder
Möjlighet att vara med från allra första produktionsdag
Del av en stark koncern med stora tillväxtplaner och internationell räckvidd
Schyssta villkor, kollektivavtal och satsning på kompetensutveckling
Fräscha lokaler och modern utrustning
Sista dag att ansöka är 2025-10-05
E-post: talent@survivafoods.se
