Produktionsoperatör med traverskort sökes omgående - Malmö
2026-02-10
Vi söker nu operatörer med giltigt traverskort till vår fabrik i Malmö. Uppdraget är tidsbegränsat och avser arbete inom produktionen där säkerhet, kvalitet och effektivitet är i fokus.
Du blir en viktig del av produktionen och bidrar till att leverera produkter av hög kvalitet. Arbetet är förlagt måndag-fredag mellan 06-14:00. Dina arbetsuppgifter
Tappning av IBC:er och lastning av bulkbilar
Lossning och lastning med motviktstruck
Stöd till operatörer vid satsning av reaktorer
Provtagning för kvalitetskontroll av produkter
Övriga arbetsuppgifter som krävs för att säkerställa leveranser till kund
Profil & bakgrund
Som person är du ansvarstagande och noggrann. Du har god samarbetsförmåga och trivs att arbeta i både grupp och självständigt. Vidare tycker du om praktiskt arbete.
Har god samarbetsförmåga
Är flexibel och gillar att arbeta praktisktKvalifikationer
B-körkort
Truckkort & traverskort
Erfarenhet av industriarbete eller processindustri är meriterande
Truckvana är meriterande
Låter detta intressant? Välkommen med din ansökan!
Rekryteringsprocess och ansökan
Under rekryteringsprocessen genomförs bakgrundskontroll gällande brottmål. Du får själv ta del av resultatet och helt frivilligt att delge det med rekryterare. Mer information ges under processens gång.
Om Boxflow
Boxflow är ett av Sveriges snabbast växande logistikbolag och erbjuder tjänster inom tredjepartslogistik, sitelösningar, konsulttjänster samt bemanning av personal inom logistik och industri. Boxflow har verksamhet i Halmstad, Göteborg, Stockholm, Västerås Helsingborg, Malmö, Kristianstad och Perstorp.
Inom de närmsta åren beräknas Boxflow omsätta 1 miljard kronor och ha fler än 1100 anställda. Genom nära och långsiktiga samarbeten skapar Boxflow förutsättningar för hållbara och kostnadseffektiva logistiklösningar. Boxflows vision är att bli Norra Europas ledande logistikföretag. Så ansöker du
